A vasiak csupaszív középpályása, Csilus Tamás még a január 31-i, győri bajnokin sérült meg, azóta nem edzett.

– Györött, a 12. percben ellenfelem ráesett a bokámra – mondta Csilus Tamás. – Éreztem, hogy baj van, de a masszőrök befáslizták a félidőben, kaptam fájdalomcsillapítót is, így végig tudtam játszani a meccset. Szombathelyen aztán az ultrahang kimutatta, hogy részlegesen elszakadt a bokaszalagom. A biztonság kedvéért MRI-vel is megnézettem, ott is ugyanezt mondták és azt, hogy az ízületemben és az ízületemen kívül folyadék van. Azon dolgozunk, hogy a folyadék eltűnjön, onnantól kezdve már futhatok. Azóta minden nap kezeltek, majd elkezdtem gyógytornázni. Az orvosok szerint alaphangon négy-hat hét, mire ismét játszhatok, ebből három eltelt. Korábban volt hasonló sérülésem, akkor a külső bokaszalagom szakadt el, de két hét múlva futballozhattam. Ez most macerásabb.

A vasárnapi, III. kerületi TVE elleni hazai bajnoki 74. percében a vasiak csapatkapitányát, Németh Milánt sérülés miatt le kellett cserélni. A combhajlítóizma sérült meg.

– Múlt héten az egyik edzésen egy rossz mozdulatnál megsérült a bal térdem, de vállaltam a vasárnapi meccset – jelezte Németh Milán. – Igyekeztem valamelyest kímélni a térdem, lehet, éppen ezért sérült meg a combhajlítóizmom. Aki ismer, tudja, nem vagyok az a típus, aki az első adandó alkalommal lekérezkedik a pályáról, addig játszottam, amíg csak tudtam. Azóta kezelésekre járok, a szerdai ultrahangos vizsgálaton kiderül, hogy csak meghúzódott vagy el is szakadt a combhajlítóizmom.