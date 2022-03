Tiszakécske LC–Szombathelyi Haladás 1-1 (1-0). Tiszakécske, 250 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nazsa.

Tiszakécske: Holczer– Máté Zs., Csáki, Uzoma (Farkas, 61.) – Erdei, Kovács B., Kosznovszky, Simon M., Balázs – Gyurján, Beliczky (Kalmár, 69.). Edző: Visinka Ede.

Szombathelyi Haladás: Rózsa – Simut, Guzmics, Németh M., Bosnjak (Devecseri, 85.) – Csilus, Holdampf, Szekér (Horváth R., 59.), Kiss B. (Doktorics, 85.) – Lencse (Tóth-Gábor, 91.), Szijjártó (Monori 59.). Edző: Németh Szabolcs.

31.perc: Szekér szerzett labdát, Lencséhez passzolt, a támadó 12 méterről, balról leadott lövését Holczer hárította

40. perc: Bal oldali támadás végén Beliczky kilenc méteres lövését védte Rózsa. .

45+1. perc: Simon bal oldalu szögletét Rózsa éppen Kovács elé ütötte, a középpályás jobbról, kapásból, négy méterről a kapu közepébe lőtt (1-0).

68. perc: Lencse két játékos között sarokkal Horváthoz passzolt, a támadó éles szögből, balról, négy méterről Holczer lábai között a rövid, jobb sarokba lőtt (1-1).

A mérkőzés előtti este a Szombathelyi Haladás hivatalos oldalán bejelentette, hogy a jövőben Mészöly Géza szakmai vezetőként segíti a klubot. Mészöly Géza a Vasas korosztályos együttesében kezdett el futballozni, 2001-ig tartó játékoskarrierje során Dél-Koreában, Franciaországban, Cipruson és Izraelben is légióskodott. 1988 és 1995 között 18 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban.

Edzőként Fóton debütált, az Újpesttel 2004-ben ezüstérmet szerzett. Az 55 éves szakember korábban vezetőedzőként dolgozott már a Haladásnál, a 2014/15-ös, akkor még 16 csapatos bajnokság hajrájában, a 15., kiesőhelyen vette át a csapat irányítását, és az utolsó négy fordulóban sikerült kiharcolnia a bennmaradást. A következő, már csak 12 csapatos élvonalban a klub történetének második legjobb helyezését érte el vele a Hali, az ötödik helyre vezette a vasi együttest, a 2016/17-es idényben pedig a hatodik helyre kormányozta a gárdát. Mészöly egyelőre a szezon végéig szerződött Szombathelyre.

Ami a meccset illeti, a Haladásban Kiss Bence meggyógyult és letöltötte öt sárga lapos eltiltását Devecseri Szilárd is. Négyen hiányoztak: Kállai Kevin sérülés, Csató Martin és Pataki Márk betegség, míg a házi gólkirály Tóh Milán öt sárga lap miatt nem léphetett pályára.

Élénk iramban kezdtek a csapatok, olyannyira, hogy öt perc elteltével már mindkét csapatból kapott egy-egy játékos sárga lapot – a vasiak részéről Lencsét figyelmeztette a játékvezető. Változatos volt a meccs, egyik csapat sem tudott mezőnyfölényt kiharcolni. Aztán átvette az irányítást a Haladás, ám hiába építette fel sok passzal támadásait, a tizenhatos előtt a vasiak nem boldogultak a tiszakécskei védőkkel. Fél óra elteltével vezetést szerezhetett volna a Haladás, de Lencse lövését Holczer védte. Egykapuzott a szombathelyi csapat, de a betömörülő hazai védők mellett, között kevésbé boldogult. Sőt, a hajrában kontrákból a hazaiak voltak veszélyesebbek, majd a játékrész utolsó momentumából, egy szögletet követően megszerezték a kevésbé megérdemelt vezetést is.

Szünet után is a tiszta zöldben futballozó vendégek irányították a játékot, a hazaiak kontrákkal próbálkoztak. Ám a vasiak sok labdát eladtak ellenfelük térfelén, így nem tudtak helyzetbe kerülni. Aztán egy szép akció után a csereként beállt Horváth Rajmund kiegyenlített. A gól felpörgette a vendégeket, rátettek egy lapáttal, felgyorsult a játékuk. Ám a támadásokat nem tudták pontosan befejezni. A tiszakécskeiek az ellentámadásokban bíztak leginkább, nem is ok nélkül, néhány veszélyes akcióból eljutottak Rózsa kapujáig. A hajrában hullámzott, izgalmas volt a játék, mindkét csapat a győzelemre hajtott – ám mindkét oldalon sok volt a pontatlanság. Az utolsó percekben a vendégek teljesen beszorították ellenfelüket, Guzmics is felment a támadásokat segíteni – mindhiába.

Küzdelmes, olykor kemény mérkőzésen a többet támadó Haladás közelebb állt a győzelemhez. A vasiak tavasszal idegenben továbbra is veretlenek.