A Csepreg tavaly esett ki a megyei I. osztályból – de rohamléptekben halad a feljutás felé. Az őszi 14 bajnokit veretlenül tudta le, messze a legtöbb gólt rúgta, a legkevesebbet kapta az északi csoport mezőnyében.

– A felkészülésünk során a betervezett munkát elvégeztük, heti három edzést vezényeltem a fi úknak, igaz, betegségek, kisebb sérülések azért nehezítették a dolgomat – mondta Steiner Zsolt, a Csepregi SE trénere. – Abban biztos vagyok, hogy fi zikálisan készen állunk a tavaszra. Az edzőmeccsek zömét megyei I. osztályú csapatokkal vívtuk. Lukácsházával 2-2-re végeztünk, Jánosházát 4-1- re, Büköt 3-1-re vertük meg, majd 3-0-ra kikaptunk a Táplántól, végül 5-3-ra győztük le Vasszécsenyt. Az utolsó összecsapáson sajnos bokasérülést szenvedett a góllövőlistát vezető Pócza András – rá legrosszabb esetben négy-hat hét kihagyás vár. A keretben nem történt változás, sem érkezőről, sem távozóról nem számolhatok be. Amúgy sem jellemző ránk a nagy játékosvándorlás, a keret zöme már négy-öt éve együtt játszik – összeszokott csapatunk van. A célunk egyértelmű, szeretnénk bajnoki címet nyerni, visszajutni a megyei I. osztályba. A keretünk alkalmasabb magasabb szintre, rendben van az utánpótlásunk, és hamarosan komoly felújítások kezdődnek a sporttelepünkön is. A legnagyobb riválisunk talán a Söpte lesz – ahogyan hallottam, meg is erősítette a keretét a télen. De mi elsősorban magunkra koncentrálunk, hasonló teljesítmény várok a fiúktól, mint amit az ősszel nyújtottak.

Északi csoport, a 16. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Kemenesalja–Bozsok. Vasárnap, 15.00: Pecöl–Sitke, Söpte–Újperint, Gencsapáti– Sé, Szeleste-Pósfa–Mersevát, Alsóújlak–Spari, Gérce-Vásárosmiske–Csepreg. Az Uraiújfalu szabadnapos. A góllövőlista élmezőnye, Északi csoport: 1. Pócza András (Csepreg) 20, 2. Varga Roland (Alsóújlak) 17, 3. Hujber Gábor (Söpte), Németh József (Kemenesalja) 14.

A Csákánydoroszló évek óta a szűk élmezőnybe tartozik a Déli csoportban. Idén jó eséllyel pályázik a bajnoki címre, a tabella élén áll – de azért akadnak riválisai. – A felkészülésünk felemásra sikeredett – összegzett Horváth Ádám, a Csákánydoroszlói KSE trénere.

– Betegségek, sérülések miatt az edzéseken létszámgondokkal küszködtünk. Ugyanakkor a betervezett edzőmeccseinket mind lejátszottuk – igaz, az általam elvárt jó futballt nem igazán láttam viszont. Egyetlen távozónk volt, Kósa Nimród Őriszentpéterre igazolt. Érkezett viszont a megyei I. osztályú Körmendtől Török Gergő – a személyben egy minőségi, rutinos, stabilan jó teljesítményre képes játékossal erősödtünk. Évek óta kerülgetjük a bajnoki címet, most pedig a dobogó élén állunk. Egy éremmel sem lennék elégedetlen, de megpróbáljuk begyűjteni a bajnoki címet. Erős a csapatunk, de sajnos szűk a keretünk. Csak akkor lehet esélyünk az aranyra, ha nem jön közbe sok sérülés, eltiltás – de összességében bizakodva várom a tavaszi rajtot. A Nádasd és a Szarvaskend a két fő riválisunk, de szerintem oda kell fi gyelni a Szentpéterfára és a Körmendre is.

Déli csoport, a 16. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Gyöngyöshermán-Szentkirály–Vasszécseny. Vasárnap, 15.00: Telekes–Csákánydoroszló, Rábatótfalu–Tanakajd, Szarvaskend–Felsőcsatár, Őriszentpéter–Bajánsenye, Szentpéterfa–Rum. A Körmend VSE és a Nádasd szabadnapos. A góllövőlista élmezőnye, Déli csoport: 1. Horváth Ádám (Rum) 22 gól, 2. Popovics Marcell (Körmend), Tuboly Martin (Nádasd) 17, 3. Velekei Bence (Körmend) 15. A megyei III. osztályban is útjára indul a labda.

A Körmendi és a Sárvári csoport csapatai ugyancsak most hétvégén kezdik a tavaszi szezont. A Szombathelyi csoportban egy héttel később, március 13-án rendezik az első tavaszi meccseket.

A Szombathelyi csoportban a veretlen Torony a listavezető, a Bucsu és a Bő lesz a legnagyobb riválisa a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A Körmendi csoportban az éllovas Magyarszecsőd a Kondorfával vív nagy harcot az aranyéremért. A Sárvári csoportban a tabella élén álló Kemenesmagasit nehéz lesz megállítani – pedig az Ostff yasszonyfa erre készül.

A Sárvári csoportban Molnár Tamás (Kemenesmagasi) vezeti a góllövőlistát 25 találattal, a Körmendi csoportban Kardos Ádám (Berki) 15 gólnál tart, míg a Szombathelyi csoportban Ambrus Zoltán (Rábahídvég) és Tomor Balázs (Torony) is 23 alakalommal talált kapuba.