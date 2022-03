Nagyszabású terv alapjait rakta le a Körmend legendás kosárlabdázója, Trummer Rudolf, aki hét-nyolc éven belül egy profi női kosárlabdacsapatot szeretne felépíteni – a Körmend Women Basketball Club (KWBC) egyfajta hiánypótló szerepet is betöltene. Trummer Rudolfot nem kell bemutatni a kosárlabda kedvelőinek. Az utánpótlásból kikerülve, saját nevelésű játékosként követelt helyet magának a Körmend kosárcsapatában. Egy szezon debreceni kitérőt leszámítva 1996 és 2011 között piros-fekete mezben szórta a triplákat. Az évek során a klub legendái közé emelkedett: kétszer nyert Magyar Kupát, és ugyancsak kétszer bajnokságot a Körmenddel – ezzel az eredménysorral az MTE történelmének egyik legsikeresebb játékosa lett. Közben tíz alkalommal a magyar válogatottban is játszott. Most pedig edzőként, klubvezetőként is hasonló magasságokba szeretne törni.

Trummer Rudolf – két lányával

Forrás: Szendi Péter

– Elina lányom tavaly nyáron szólt, hogy szeretne kosárlabdázni – utalt a kezdetekre Trummer Rudolf. – Próbáltam segíteni neki, telefonáltam, érdeklődtem mindenfelé, de kiderült, hogy lányok számára nem igazán van kosárlabdaedzés, versenyeztetés szervezett keretek között – kivéve Szombathelyen, ahol segítségemre is voltak, de a bejárás elég megterhelő lett volna. Így a saját kezembe vettem az irányítást. Körbekérdeztük a szűk ismeretségi körünket, és pillanatokon belül összejött 20-25 kislány. És egyre többen érdeklődtek irántunk. Megkerestem Tahin Péter Buci barátomat, hogy nincs-e kedve beállni mellém – szívesen vette a megkeresésemet. Ő lett a technikai vezető, otthonosan mozog a női kosárlabda világában. Leültünk tárgyalni korábbi csapattársammal, Érsek Istvánnal, aki országos szinten is elismert utánpótlásedző, minőségi munkát végez a Körmendi Törpördögökkel – számomra példaértékű az ő munkássága, nagyban támaszkodom a tanácsaira, útmutatására. Érsek Pistinek tetszett a terv, tetszett neki, hogy a női vonalat is megmozgatjuk a térségben, a megyében, ezért női szakosztályként betagozódtunk a Törpördögök soraiba. Két csoportra osztottuk kor szerint a 31 lányt, és októbertől heti három edzéssel elindultunk. Aztán felmértük, hogy a legkisebb – 8, 9, 10 éves – lányokat is be kell vonni az edzésekbe. Péter és Érsek Pisti elkezdte járni a körmendi általános iskolákat.

A testnevelő tanárok segítségével heti egy-egy testnevelésórán labdás feladatok voltak öt héten át, a legügyesebbeket pedig kiválasztottuk. Ennek köszönhetően a létszámunk egyre nőtt, ma már majdnem hetven regisztrált sportolónk van. Az edzői stábba bevontuk Fertőszegi Péter tanár urat, valamint a SZoESE játékosát, Pöspöki Lottit. Három korosztályban dolgozunk. Az előkészítő csoportnak és a kenguru korosztálynak Tahin Péter az edzője, az U16-os csapatnak Fertőszegi Péter tart foglalkozásokat – ide csatlakozott a kisebbik lányom, Julcsi –, míg én az U18-asokkal dolgozom, Lotti pedig ott segít, ahol tud, ahogyan a tanulmányai és egyéb elfoglaltságai engedik. E rövid idő alatt is sokat fejlődtek a lányok, öröm velük együtt dolgozni. Versenyrendszerbe is most tagozódunk be, de járunk tornákra, barátságos meccsekre, hogy azért tét alatt is játsszanak a lányok. Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan ekkorát lépünk előre. Igaz, jelenleg félamatőrként, fizetés nélkül dolgozunk, a szülők által fizetett tagdíjakból béreljük az edzések helyszínéül szolgáló tornatermeket. De már van egyenpólónk, elkészült a logónk, és mindenünk megvan, ami kell a munkához. A Körmend Women Basketball Club ott van minden létező inter netes platformon, aki érdeklődik irántunk, az könnyedén ránk talál.

– A következő, 2022/2023- as szezonban már több korcsoportban is szeretnénk elindítani a csapatainkat. A legkisebbeket a palánta programban versenyeztetjük, ezenkívül az U11-es (kenguru), az U12-es (gyerek), az U16-os (kadett) és az U18-as (junior) bajnokságban is megpróbálunk helytállni. Mindenkit szívesen látunk, aki érdeklődik a kosárlabda iránt, úgy tűnik, hogy egyfajta hiánypótló szerepet is betöltünk, értéket próbálunk teremteni, nálunk szervezett keretek között kosárlabdázhatnak a lányok. A tervünk pedig merész: hét-nyolc éven belül szeretnénk egy stabil NB/ B-s, később pedig akár egy NB I-es női csapatot is felépíteni.

Soha nem gondoltam, hogy egyszer edzőként fogok dolgozni – de nagyon élvezem a munkát. Van mögöttem sok profi év tapasztalata, szívesen adom át a tudásomat. Nagyon bízom abban, hogy hamarosan sporttörténelmet írunk női vonalon Körmenden! Reméljük, hogy ha szükségünk lesz rá, mi is élvezzük majd a legendás körmendi szurkolótábor támogatását! – zárta szavait Trummer Rudolf.