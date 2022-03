Az ősszel világbajnoki-selejtezőket játszó férfi futsalválogatott legutóbb novemberben lépett pályára, utolsó meccsén legyőzte az Európa-bajnoki résztvevő bosnyák együttest. Azóta két összetartása is elmaradt a csapatnak, az elmúlt hetet viszont horvátországi edzőtáborban töltötte Turzó József szövetségi kapitány együttese – két mérkőzés is szerepelt a programban.

A Haladás VSE NB I.-es futsalcsapatából Alasztics Marcell, Dávid Richárd, Vas Ádám, Hajmási Milán és Dróth Zoltán kapott behívót a nemzeti csapatba. Az első edzőmeccset a norvégok ellen játszotta le válogatottunk pénteken. A kissé döcögős kezdés ellenére végül magabiztos, 3-0-s magyar győzelemmel zárult a mérkőzés.

Magyarország–Norvégia 3-0 (1-0).

Magyarország: Alasztics – Rábl, Harnisch, Hajmási, Dróth. Csere: Spandler, Nagy I., Vas, Tatai, Bíró, Rutai, Büki, Horváth B. Szövetségi kapitány: Turzó József.

Gólszerzők: Dróth, Nagy I., Tatai.

„Érezhető volt, hogy hoszszabb ideje nem készült együtt a csapat, az első tíz percben még kerestük a ritmust, és nem tudtunk jól reagálni az ellenfél agresszív játékára. A félidő felétől szép lassan átvettük az irányítást, növelni tudtuk a játék sebességét, a második félidőben pedig már végig uraltuk a mérkőzést. Az edzőtábor egyik fő célja, hogy felvegyük a nemzetközi ritmust, ebben sikerült előrelépnünk, és azt is komoly fegyverténynek tartom, hogy sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a mérkőzést” – értékelt a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján Turzó József szövetségi kapitány.

Vasárnap este San Marinót gázolta el gólerősen futballozó csapatunk.

Magyarország–San Marino 8-2 (3-1).

Magyarország: Spandler – Rábl, Harnisch, Hajmási, Dróth. Csere: Alasztics, Nagy I., Vas, Tatai, Bíró, Rutai, Büki, Horváth B. Magyar gólszerzők: Dróth 3, Rutai 2, Harnisch, Vas, Büki.

– Elsősorban a koncentrációnkat és a hozzáállásunkat tette próbára ez a mérkőzés, mert az egyértelmű volt, hogy jobb csapatunk van, csak az volt a kérdés, hogy ez mennyire mutatkozik meg a játékban és az eredményben. Rengeteg helyzetet kialakítottunk, de nagyon sokat ki is hagytunk közülük, végül szépen lassan felőröltük az ellenfelünket, a nyolc szerzett gól elismerésre méltó teljesítmény nemzetközi szinten. Ebből a meccsből is sokat tudtunk tanulni, elsősorban a támadójátékot gyakorolhattuk, és ismét kiderült, hogy a helyzetek kihasználásában még javulnunk kell. Fontos volt, hogy hosszabb kihagyás után közel egy hétig együtt lehetett a csapat, úgy érzem, taktikailag és mentálisan is előreléptünk az edzőtáborozás során – értékelt a mérkőzés után Turzó József.

A magyar válogatott áprilisban hazai pályán, a szerbek ellen játszik majd két felkészülési mérkőzést.