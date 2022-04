A Gencsapáti KSE BMXszakosztályának hat sportolója – a magyar csapat tagjaként – április elején az olaszországi Veronában járt, ahol az UEC (Union Européenne De Cycles) égisze alatt rendezett BMX Európa Kupa első és második fordulóján vett részt. A rangos nemzetközi erőpróbán 27 nemzet 1178 sportolója állt rajthoz.

Az olimpiai és világbajnokokkal, nemzetközi versenyek nagyágyúival tarkított mezőnyben a Vas megyei klub versenyzői remekül helytálltak, nagyszerűen képviselték országukat, klubjukat. Két napig tartott a verseny: az első nap az Európa Kupa első, a második nap a második fordulóját rendezték. – A gencsi pályán hónapok óta komoly beruházás, korszerűsítés zajlik, ami megnehezítette a felkészülésünket – árulta el Vincze Gergely, a Gencsapáti KSE BMX-szakosztályának vezetője, edzője, egyben élversenyzője.

– De a télies időjárás és az építkezés ellenére is becsülettel dolgoztunk, zajlottak az edzések, aminek immár kézzelfogható eredménye is van. A Magyar Kerékpáros Szövetség szakági vezetése által meghatározott Európa-bajnoki és világbajnok kvalifikáció egyik fő eleme is volt az olaszországi verseny – ezért különösen örülök a szép eredményeknek. Ráadásul fiatalabb versenyzőink nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagodtak.

Eredmények, U7: Gombos Bors – 4. és 4. hely. U9: Gombos Misa – 25. és 20. hely. U10: Kocsis Bendegúz – 49. és 19. hely. U14: Kiss Barnabás – 61. és 50. hely. 25+: Vincze Gergely – 16. és 13. hely. Cruiser 40-44: Balogh Péter – 9. és 9. hely.