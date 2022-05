Tapasztalatgyűjtés a topklubok nevelőegyesületeit felvonultató nemzetközi mezőnyben. Ez volt a Kiss Gábor és Horváth Péter edzette Király SE U11-es csapatának célja azon a kétnapos, a csehországi Frantiskovy Laznéban és a németországi Rehauban megrendezett 16 csapatos tornán, amelyen mások mellett a német Bayern Münchennel, az angol Manchester Uniteddal és a szintén német RB Leipziggel is összemérhették erejüket a szombathelyiek.

A Mini EURO 2022-nek elnevezett tornának két ország is a házigazdája volt, az első napi csoportmérkőzéseket a csehországi Frantiskovy Laznéban rendezték. A szombathelyieknek ezen a napon hét mérkőzésük volt, játszottak mások mellett a Manchester Uniteddel, a későbbi győztes Herthával és a Bayern Münchennel is. Másnap a résztvevők átköltöztek a németországi Rehauba, ott már a helyosztókra került sor. Három huszonkét perces meccset vívtak a sárga-szürkék egy másik csoport hetedik-nyolcadik helyezettjeivel, illetve a szombati csoportjuk hetedikjével, a Young Boysszal újra találkozhattak. Emellett az RB Leipziggel is összemérhették erejüket a „kis tigrisek”. A Király SE végül az utolsó helyen zárt, viszont sok hasznos élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak a játékosok és a szakmai stáb tagjai.

A Király SE eredményei, csoportmérkőzések: Manchester United 0-3, AS Trencín 1-4, Hertha BSC 0-5, Young Boys Bern 0-2, Team Europa 0-4, Gentofte FC 0-3, Bayern München 1-7.

Helyosztók: Joinville Paris 1-3, Young Boys Bern 1-3, RB Leipzig 1-4. A tornát a német Hertha BSC nyerte, a portugál FC Porto és a cseh Sparta Praha ellen, a Király SE 16. helyen végzett.

A csapat tagjai: Tanai Barnabás, Varga Bálint, Klauzer Dávid, Derényi Alíz, Szabó Dóra, Szász Axel, Anderkó Zalán, Mészáros Nándor, Simonits Nándor, Varga Máté, Tóth-Hencsey Gergő, Windisch Csanád. Edzők: Kiss Gábor, Horváth Péter.

– Motivációban, koncentrációban csakis úgy tudunk előrelépni, ha testközelből érezzük, tapasztaljuk meg, hogyan működik mindez az európai klubfutball nagyágyúinak utánpótlásában – mondta Hajmási Milán szakmai vezető. – Szépen helytálltak a gyerekek, és nagy inspirációt jelentett számukra, hogy tényleg topkategóriás klubok ellen láthatták, mi az, ami működik, és mi az, amiben fejlődnünk kell. A torna nagyon jó lehetőség volt számunkra, a tapasztalatokat igyekszünk beépíteni a mindennapi munkánkba.