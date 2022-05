26. perc: Tóth Dávid az alapvonalról okosan visszagurított középre, a rövidre érkezett Lukács, az ötösről laposan a kapu közepébe lőtt (0-1).

29. perc: Hadaró balról érkező beadást szelídítette meg parádésan Tóth Barna, a labda le sem esett, majd fordulásból, kapásból, 16 méterről bombázott a kapuba (0-2).

59. perc: Holdampf nagyszerű passzával Tóth Milán lépett ki jobb oldalon, majd az ötös sarkáról elemi erővel bombázott a rövid felsőbe – és szépített a Haladásnak (1-2).

69. perc: Bal oldalról belőtt szöglet érkezett a Haladás kapuja elé, az ötösön a kecskemétiek védője, Szalai emelkedett a legmagasabbra, és csúsztatott a bal alsó sarokba (1-3).

A Kecskemét kezdett aktívabban, a hazai térfélen pattogott többet a labda. Védekezésre kényszerült a Haladás, de jól védekezett. És úgy tűnt, hogy túl is éli a nehéz időszakot. Ám az első félidő közepén gyorsan szerzett két gólt a Kecskemét. Érdekesség, hogy a két kecskeméti gólban főszerepet vállalt két korábbi Haladás-futballista: Tóth Dávid és Tóth Barna. Biztos vezetése birtokában is lendületben maradt a KTE, nem tudta megtartani a labdát, nem igazán tudott támadást építeni a mezőnyben amúgy jól harcoló házigazda.

A második félidőt rögtön nagy helyzetekkel nyitotta a KTE – jelezve, hogy nem vesz vissza a tempóból. A Haladás is ment előre, távoli lövésekkel, beívelésekkel próbálkozott. És a nagy akarás végül csak eredményre vezetett: Tóth Milán parádés góljával szépített a szombathelyi gárda. Belelendült a házigazda, kapujához szegezte ellenfelét, sorra dolgozta ki a helyzeteket – egyértelműen átvette az irányítást a Haladás. Mégis a KTE szerzett újabb gólt egy szögletből. A szombathelyi gárda nem roppant meg, minden mindegy alapon rohamozott tovább. De ekkor már élesebb, pontosabb volt a vendég – a 76. percben például a felső léc mentette meg a zöld-fehéreket az újabb góltól. A hajrára visszahúzódott kapuja elé a Kecskemét, őrizte előnyét – és peregtek a percek. És már nem tudott újítani, nem tudott újabb gólt rúgni a Haladás.



Végül biztosan nyert, nagy lépést tette az NB I. felé a KTE. Igaz, voltak a meccsnek pillanatai, amikor megnehezítette ellenfele dolgát a remekül küzdő Haladás. TG