Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U22– Győri ETO KC U22 23-36 (9-16). Szombathely, egyetemi sportcsarnok, 30 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Papp R. Cs., Vandróczki G SZKKA U22: Albert, Pados (kapusok), Rákos 3, Káli 5, Juhász, Németh J. 5, Rieger 4, Pál 3, Lékai 1, Kasper 2, Krilov. Edző: Skoda Bence. A végig jobban és meggyőzőbben teljesítő győriek már az első félidőben eldöntötték a találkozót, és megérdemelt győzelmet arattak. Celldömölki VSE–VKLSE Győr 39-33 (23-20). Celldömölk, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Koronczai, Szöllősi. CVSE: Tömő – Horváth H. 1, Doncsecz 8, Szomorkovits 2, Szuhogyi 3, Szecsődi 16, Málovics 5. Csere: Balogh V. – Füzfa, Freiberger 4, Geiger, Győrvári, Nyári. Edző: Salamonné Csótár Adrienn. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, majd átvette a meccs irányítását a celli gárda, amely a félidő végére háromgólos előnyt kiharcolva térhetett pihenőre. A találkozó a végjátékban dőlt el, amikor jó védekezéssel, pontos, kidolgozott támadásbefejezésekkel hatgólos győzelmet aratott a CVSE együttese. Sárvárfürdő Kinizsi SE– KK Ajka 25-22 (11-7). Sárvár, 120 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gilitsch G., Székely Z. Sárvár: Jurik – Vajda 1, Jenőfi 2, Horváth I. 3, Gerencsér, Cser 4, Szemes 7. Csere: Varga – Győrffy 5, Bognár 2, Barcza 1, Horváth D., Dávid, Németh H., Oláh. Edző: Pupp Adél. Remek hangulatban, népes szurkolótábor előtt jól kapta el a rajtot a Sárvárfürdő Kinizsi, amely ezúttal minden poszton felülmúlta ellenfelét. A házigazda védekezése pontos és szigorú, támadásai pedig lendületesek voltak. A Kinizsi végig vezetve diadalmaskodott. Veszprém Pannon SE– Büki TK 26-36 (15-20). Veszprém, 50 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Maródi I. M., Novák P. Bük: Büki – Kelemen 4, Szabó D. 6, Tóth V. 1, Tar-Pukler 8, Tamási 3, Gősi 6. Csere: Szücs – Szabó N. 2, Marton D. 4, Megyeri 2, Szekér. Edző: Baranyai Enikő. A Bük nagyon akarta a győzelmet, ez a heti edzéseken is látszott, a játékosok egytől egyig ennek szellemében léptek pályára. Megmutatkozott a csapat igazi arca, amikor jól és koncentráltan játszott, az tükröződött az eredményen is. Megérdemelten nyert a BTK ilyen arányban is, megörvendeztetve lelkes szurkolóit. KK Ajka–Szombathelyi Egyetemi SE 35-24 (18-11). Ajka, 150 néző, NB II.-es férfi-kézilabdamérkőzés, vezette: Kovacsik, Polgár. SZoESE: Szoták – Hertelendy 4, Sótonyi 2, Lang 6, Császár 3, Vincze 1, Iváncsik 7. Csere: Heizer, Merkli (kapusok), Szabó 1, Horváth Kr., Abdelrahman. Edző: Ernst Attila. Jól kezdett az Ajka, de sikerült fordítania a SZoESE-nek, ekkor azonban erősen lejteni kezdett a pálya a hazaiak javára, amivel nem tudtak mit kezdeni a szombathelyiek.