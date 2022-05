Puskás Akadémia–Haladás-Viktória FC 1-1 (1-1). Felcsút, 100 néző, női NB I.- es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kalmár. Puskás Akadémia: Pongrácz – Bokor, Harmat, Tatiely, Szemán-Tóth – Diószegi (Tamók, 71.), Kovács E., Kovács A., Sinka – Mayer, Tuza (Palakovics, 61.). Edző: Halászi Kinga.

Haladás-Viktória: Bíró – Horti, Balogh, Gődér, Novák (Feketevízi, 67.), Kovács V. – Koprena (Csáki, 84.), Urbán, Sweatman (Szil, 46.) – Nagy V., Vladulescu (Kováts, 93.). Edző: Székely Tibor.

Két visszatérője volt a szombathelyi együttesnek. A novemberben operált Horti Bogi csereként ugyan korábban már pályára lépett, de műtétje óta Felcsúton volt először a kezdőcsapat tagja. És helyet kapott a kezdőben Vladulescu is, a román válogatott csatár az április 27-i, ETO elleni magyarkupa-döntőben szenvedett combsérülést.

A mérkőzés tétje az volt, hogy a Puskás Akadémia az ötödik vagy a hatodik helyen zárja-e a bajnokságot. Mivel a kezdésre eldőlt, hogy a DVTK 2-1-re kikapott az FTC-től, így a felcsútiak győzelmükkel megelőzhették volna a miskolciakat. A Haladás-Viktória számára olyan szempontból nem volt jelentősége az eredménynek, hogy a vasiak mindenképpen a negyedik helyen végeztek. A Pancho Aréna centerpályáján meleg, párás időben rendezett mérkőzést a szombathelyiek kezdték jobban – hamar vezetést szereztek.

Nagy Vanessza tört be a jobb oldalon, majd 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). Változatos, jó iramú volt a mérkőzés, mindkét oldalon kisebb lehetőségek adódtak. A vasiak futballoztak enyhe mezőnyfölényben, többször is eljutottak a hazai kapu elé, ám az utolsó passzokat rendre elrontották. A 27. percben egyenlítettek a hazaiak. Egy balról leadott lövés a felső kapufáról vágódott ki, az érkező Kovács pedig a hálóba lőtt (1-1). Szünet után is folytatódott a jó iramú meccs, a vasiak keményen odatették magukat, nem úgy futballoztak, mint akik számára már tét nélküli a meccs.

Vladulescu a kapus és a védő mellett is elhúzta már a labdát – közben buktatták –, de a kapuba tartó labdát az egyik visszaérkező hazai játékos kivágta. A másik oldalon egy 25 méteres bomba csattant a felső lécen. Összességében a jó iramú, színvonalas meccsen igazságos eredmény született, egy jó csapat ellen jó meccset játszott a szombathelyi együttes. Örömteli, hogy az U17-es gárdában futballozó 15 éves Csáki Eszter személyében újabb fiatal debütált a felnőttcsapatban.

Székely Tibor: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, rúgtunk egy szép gólt is. Mindkét oldalon voltak helyzetek, mindkét csapat szép gólt szerzett, mindkét oldalon akadtak kétes szituációk, mindkét csapat nyerni akart – reális eredmény született. Örülök annak, hogy Csáki Eszter személyében újabb fiatal mutatkozott be az NB I.-ben.

Mivel az MTK–ETO-mérkőzést a győri csapat nyerte 1-0-ra, így eldőlt, hogy a bajnoki döntőben FTC–ETO-, míg a bronzéremért MTK– Haladás-Viktória-mérkőzést rendeznek. A párharcok két győzelemig tartanak. A vasiak először jövő szombaton (május 28.) lépnek pályára az MTK vendégeként, majd szerdán (június 1.) fogadják a kék-fehéreket. Ha szükséges, a harmadik meccset szombaton (június 4.) rendezik az MTK otthonában.