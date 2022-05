Nem kis bravúrt ért el Forray Gábor alakulata azzal, hogy a bajnoki címre törő Szolnokot 3-1-es összesítéssel kiverte a rájátszás negyeddöntőjéből. A Körmend pedig időben ébredt az első meccsen bekapott pofont követően és zsinórban háromszor legyőzve az Oroszlányt szintén 3-1-gyel lépett tovább az elődöntőbe. A Rába-partiak és a kecskemétiek utoljára tavaly decemberben randevúztak egymással Vasban, ahol nagyon simán nyert a Konsztantinidesz-alakulat az akkor ezer sebből vérző KTE ellen (105-78).

Pár hónappal később visszavágtak Forrayék az akkor erősen tartalékos körmendi gárdának (93-67). A rájátszásra alaposan feljavult mindkét együttes, megjósolhatatlan, hogyan zárul kettejük párharca.

– Nagyon izgalmas csatára van kilátás – fogalmazott a szerdai találkozót megelőzően Martinez Ralf, az Egis Körmend játékosa. – Nem várt fordulatot hozott a KTE továbbjutása. Érdekes lesz ez az összecsapás azért is, mert a Kecskemét játéka teljes ellentéte az Oroszlányénak. Lassabban, megfontoltabban játszanak, szemben az OSEval, amely fizikálisan, erőből kosárlabdázott. Wittmannék nagyon szervezettek, csapatuk átlagéletkorából fakadóan pedig rendkívül rutinosak is, viszont mi meg fiatalosabbak, fürgébbek vagyunk, ami akár döntő tényező is lehet a párharc során, amennyiben ezt ki tudjuk használni – nyilatkozta Martinez, aki szerint ha sikerül semlegesíteniük a KTE motorját, Pollardot, akkor nagyobb eséllyel nyerhetnek a piros-feketék. – Ez azonban nem lesz egyszerű feladat – tette hozzá a kosaras. – Hogy miként lehet kivenni a kecskemétiek játékából Pollardot, arra ugyan megvannak a tervek és elképzelések, de csak élesben, az első meccsen derül ki, hogy melyik taktika lesz a nyerő.