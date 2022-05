A bajnok Sárvár Körmendről is elhozta a három pontot. A Szentgotthárd hazai pályán verte meg a Haladást, ezzel megmenekült a kieséstől. A Sárvár mögött másodikként a Király SE végzett, a CVSE lett a harmadik. A Lukácsháza jövőre a megyei II. osztályban folytatja. A szintén kieső helyen záró Egyházasrádóc sorsa attól függ, hogy a két megyei II. osztályú bajnok közül hány vállalja az osztályváltást. A gólkirályi címet a Táplán játékosa, Vidák Balázs szerezte meg 34 találattal. A sárvári klubvezetés nem adott be NB III.-as licencet, így a csapat nem lép feljebb, a következő szezont is a megyei I. osztályban tölti.

Büki TK–Répcelaki SESport36 4-1 (2-0). Bük, 80 néző, v.: Marácz Z.

Bük: Kamondi (Gábriel) – Németh T., Czirók (Kostyál), Czingráber, Németh G., Tóth B., Schimmer, Mercs (Tóth K.), Németh Z., Horváth Á. (Resch), Németh J. (Taródi).

Edző: Marton Róbert.

Répcelak: Kovács D. (Németh M.) – Tóth D., Baranyai (Szabó B.), De Paula (Szabó D.), Verasztó, Ódor, Sipos, Rácz (Csontár), Prystupa, Tar, Szabó A. Edző: Tóth Zsolt.

Gólszerzők: Németh J., Taródi, Németh T., Czirók, ill. Tar.

Az utolsó négy mérkőzésén tíz pontot szerzett a büki együttes, amely ezúttal is meggyőző játékot mutatott, és megérdemelt győzelmet aratott – így az előkelő hetedik helyen fejezte be a bajnokságot.

Király SE–Kőszegi Lóránt FC 0-0. Szombathely-Újperint, 80 néző, v.: Bíró O.

Király: Király – SZALAY, Auer, Takács, Subicz, Kalmár (Devecseri), Tamás (Kudron), Németh G. (Kiss K.), Németh D., Vigh, SCHIMMER.

Edző: Hegyi László.

Kőszeg: Németh M. – Kovács D., Csuka, Szabella (Seper), Prán D. (Lintner), Csák, Németh L. (Molnár Cs.), Rákhely, Szűcs, Németh A. (Prán A.), Rácz. Edző: Őri Gábor.

A hazai csapat nagy erőket mozgósított a győzelem érdekében, de az ellenfél állta a sarat, így döntetlennel végződött a szezon utolsó mérkőzése a Király SE számára.

Szentgotthárdi VSE–Haladás VSE-Zanati SE 4-2 (3-0). Szentgotthárd, 500 néző, v.: Szabó III. Z.

Szentgotthárd: Kapui – Komáromi, Nagy O. (Sömenek), Nyári (Papp V.), Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics (Fábián), Horváth D. (László), Sipos (Korpics), Gyécsek.

Edző: Robert Kercmar.

Haladás: Molnár T. (Pereznyák) – Varga Cs., Likerecz, Simon (Szabó Z.), Hende, Németh G. (Fekete), Perger, Németh E., Baumgartner (Zugonics), Nagy B., Spilenberg.

Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Nyári (3), Nagy O., ill. Perger, Simon.

Izgalmas találkozót vívtak a felek, a hazai csapat győzelmi kényszerben volt, hiszen fontos volt számára a három pont a bennmaradás érdekében. Az első félidőben sikerült is háromgólost vezetést szerezniük a jól futballozó gotthárdiaknak. A második félidőben a motivált szombathelyi fiatalok azonban két gólt is lőttek, így pár percig 3-2 volt az állás, azonban a hazaiaktól Nyári Olivér – aki a meccs embere volt – harmadszor is betalált, kialakítva ezzel a 4-2- es végeredményt.

Körmendi FC–Sárvár FC 2-3 (1-2). Körmend, 100 néző, v.: Mónos J.

Körmend: BALOGH Á. – Lakosi, Karvalics, Köntés, Sály (MAJCZÁN), Majtényi, László, Horváth N. (Krajczár), Sipos, NÉMETH B., Tompa.

Edző: Kurucz Ádám.

Sárvár: Viganó (László) – Tóth L. (Károlyi), Illés, Potyi, Vass, Fider, Tokaji (Csákvári), Horváth A., Szabó B., Szakos, Szemes.

Edző: Haraszti Zsolt.

Gólszerzők: Majczán, Szakos (öngól), ill. Potyi, Tóth L., Illés. A Körmend a bajnok Sárvárt fogadta. A sportszerű mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott a vendég. A Körmend bajnoki kármentése sikeres volt a korábbi hetekben, így már nem okozott nagy izgalmakat az utolsó forduló, ennek ellenére a körmendiek méltó ellenfelei voltak az aranyérmesnek. A Körmend FC ezúton is gratulál a Sárvár bajnoki címéhez.