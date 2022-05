Szeleste-Pósfa – Kemenesalja 0-4 (0-1). Szeleste, vezette: Farkas G.

Szeleste: Kovács M. – Nardai, Fülöp, Riba, Kovács A., Szabó B. (Pethő), Kovács T. (Fehér), Varga M., Kovács R. (Tóth R.), Földi, Trittremmel (Németh B.).

Kemenesalja: Bakos – Belegrai, Dobson (Bodor), Lőrincz, Berecz (Őri), Kolompár (Szalay), Pethő, Erdélyi, Vajda, Péter, Ölbei.

Gól: Péter, Berecz, Erdélyi, Dobson.

Kiállítva: Lőrincz (52., Kemenesalja).

Alsóújlak – Gérce-Vásárosmiske 3-1 (0-0). Alsóújlak, 100 néző, vezette: Magyar Gy.

Alsóújlak: Gábor – Gampel, Kaposi, Varga K. (Káldi I.), Pados, Varga N., Káldi M. (Toldi), Farkas M. (Tóth Á.), Ódor, Csizmazia (Nagy Z.), Varga R. (Papp A.).

Gérce: Lengyel – László, Soós (Kövesdi), Pethő (Komáromi), Lerik (Kiss L.), Mórocz, Major, Nunkovics, Kovács T. (Horváth B.), Csonka, Németh T. Gól: Tóth Á., Toldi, Varga R., ill. Major.

Rögtön egymásnak feszültek a felek, mindkét csapat gólratörően futballozott. Nagy helyzetek maradtak ki mindkét oldalon az első félidőben. Majd fordulás után a Gérce egy szépségdíjas találattal megszerezte a vezetést. Az Alsóújlak a bekapott gól után még agresszívabban támadta a kaput. A cserék is jól szálltak be a meccsbe, új impulzust adtak a játéknak – 10 perc alatt három hazai gól is született. Jár a gratuláció a hazai játékosoknak, mert igazi csapatmunkával harcolták ki a győzelmet.

A 28. forduló menetrendje, vasárnap, 17.00: Sé– Uraiújfalu, Újperint–Sitke, Alsóújlak–Kemenesalja, Bozsok – Szeleste-Pósfa, Csepreg–Gencsapáti, Spari–Söpte, Mersevát–Pecöl.

Dél

Gyöngyöshermán-Szentkirály – Szentpéterfa 0-2 (0-1). Szombathely, 100 néző, vezette: Pázsi M.

Gyöngyöshermán: Geicsnek – Séfer, Horváth Á., Bihun, Kis, Szabó A., Németh Sz., Dénes (Pesz), Bazsó, Kopácsi, Szekeres.

Szentpéterfa: Páll – Török, Wágner K., Horváth V., Skrapits D. (Baranyai), Farkas Henrik, Wágner R. (Skrapits I.), Homor, Gaál, Farkas A. (Farkas Henrik Milán), Hoós.

Gól: Horváth V., Bihun (öngól).

Kiállítva: Kis (56.), Bazsó (56.), ill. Wágner K. (56.).

Parázs hangulatú mérkőzést láthattak a szurkolók. Az első félidőben kiegyenlített volt a játék. A vendég egy öngóllal szerezte meg a vezetést, ezzel péterfai előnnyel zárult az első félidő. A második játékrészben fokozottabb volt a hangulat, amelynek mindkét csapat a kárát látta, hiszen hazai oldalon kettő, vendég részről pedig egy kiállítás történt. A hazai gárda ugyan küzdött, azonban a 80. percben a vendég gólt szerzett, beállítva ezzel a 0-2-es végeredményt.

Csákánydoroszló–Tanakajd 7-0 (3-0). Csákánydoroszló, 200 néző, vezette: Kedves R.

Csákánydoroszló: Baba – Márton, Danyi, Török (Major), Dedics, Urbán, Makai, Pandur, Albert, Dihen (Lónai), Sárközi.

Tanakajd: Marcz L. – Svób, Gombkötő (Tóth J.), Pál, Hittaller A., Kalmár, Filakovszky, Marcz M., Hittaller M., Nagy K., Varga M.

Gól: Urbán (4), Albert (2), Makai.

A bucsui hangulatban rendezett mérkőzésen remekül futballozott a házigazda, ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Rábatótfalu–Rum 1-4 (0-4). Szentgotthárd-Rábatótfalu, vezette: Árpád A.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri (Huszár), Düh Zs. (Németh D.), Domján, Sütő, Anderkó, Düh K., Kovács Á., Falb (Erős), Kóczán L., Kóczán P. (Tamaskó).

Rum: Kozma – Székely, Gyurkó B., Horváth T., Preiczer, Molnár M. (Kovács Z.), Gyurkó A., Kovács B., Tárkányi (Lepár), Rosta, Horváth Á.

Gól: Düh K., ill. Horváth Á. (2), Tárkányi, Preiczer.

Telekes Medosz – Pinkavölgye-Felsőcsatár 0-1 (0-0). Telekes, vezette: Elek T.

Telekes: Blaskovics – Ujj, Németh T., Németh M., Kónya, Görcsi P., Osvald, Görcsi D., Vincze (Büki), Horváth N. (Szakter), Osbáth.

Felsőcsatár: Szabó C. – Cobzaru, Czlenner, Horváth L., Pehr, Horváth Sz., Kopácsi (Windisch), Schmalzl (Krancz K.), Böhm (Krancz Gy.), Cseri (Orbán), Hábetler.

Gól: Cseri.

Lorry Gm Kft. Szarvaskend – Őriszentpéter 8-1 (3- 1). Szarvaskend, 100 néző, vezette: Busi L.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Csillag, Jóna, Németh T., Kovács K., Földes, Somogyi (Dobos), Kunovics, Kopfer (Szakály), Wolf.

Őriszentpéter: Szemán – Szabó D., Mihály, Kaszás, Németh A., Sály, Kósa, Kulcsár, Tamaskó (Horváth Cs.), Szabó S., Szép (Mihályka).

Gól: Csillag (3), Velekei (3), Jóna, Németh T., ill. Sály.

A motivált vendégek kezdték jobban a mérkőzést, kétszer is a hazai védelem mögé kerültek, de gólt nem sikerült szerezniük. A folytatásban aztán rendezte sorait a Szarvaskend, és háromgólos előnyre tett szert – de még a félidő vége előtt egy szép lövéssel szépített a vendég. A második félidőben aztán már csak a gólarány volt kérdéses a sportszerű vendégek ellen, a hazai csapat győzelme visszafogott játéka ellenére is magabiztosnak mondható.

A szombatra kiírt Tutitextil-Körmend VSE – Petőfi SE Vasszécseny mérkőzés elmaradt, mert a vendégek létszámgondokra hivatkozva – pénteken – lemondták az összecsapást.

A 28. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Tanakajd – Körmend VSE, Bajánsenye –Rábatótfalu. Vasárnap, 17.00: Nádasd– Csákánydoroszló, Szentpéterfa–Szarvaskend, Rum – Gyöngyöshermán-Szentkirály, Vasszécseny–Telekes. A Felsőcsatár szabadnapos. Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] e-mail-címre.