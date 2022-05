Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcát nagyszerű játékkal, biztos győzelemmel nyitotta a Falco: szerdán hazai pályán 105-86-ra verte a Szegedet. A vendég csak az első negyedben tudta tartani a lépést, aztán robbantott a Falco, gyorsan jelentős, 20 pont körüli előnyre tett szert – végül könnyedén érvényesítette a papírformát. A győzelemből oroszlánrészt vállalt Benke Szilárd, aki 19 percet töltött a pályán, 21/15 pontot tett a közösbe. A válogatott játékos hosszabb sérülés után kezdi utolérni magát, a középszakasz utolsó meccsén tért vissza társai közé, akkor 15 perc alatt 5/3 ponttal vette ki a részét a Szolnok elleni győzelemből. Úgy tűnik, hogy maga mögött tudta sérülését.

– Még nem vagyok csúcsformában, de egyre jobban érzem magam, élvezem a kosárlabdát. Egyre többet tudok segíteni a csapatnak, nincsenek fájdalmaim – árulta el Benke Szilárd. – Jól sikerült a rehabilitációm, köszönöm mindenkinek, aki velem, értem dolgozott – vártam már, hogy ismét pályára léphessek. – A Szeged veszélyes ellenfél, de az első mérkőzésen azt kaptuk tőle, amire számítottunk, rohanós játékra, aktív, sok labdát elhasználó légiósokra – tért át a soros feladatra Benke Szilárd.

– Bognár Kristófot ki tudtuk venni a játékból, ami fontos eleme volt a taktikánknak – mert a Szeged általában akkor nyer, ha a légiósok mellett a magyar játékosai is ponterősen kosaraznak. Összességében jól, csapatként játszottunk – ezt jelzi a 19 gólpasszunk is –, uraltuk a meccs nagy részét. De még nincs lefutva a párharc. És azért vétettünk hibákat, például sok támadólepattanót engedélyeztünk az ellenfélnek. Természetesen szeretnénk mielőbb lezárni a negyeddöntőt, de Szegeden soha nem kön - nyű nyerni. Egy agresszívabb, harcosabb, hazai pályán talán pontosabb, bátran dobó ellenfélre számítok. De a két csapat alapvetően jól ismeri egymást, hiszen most találkozunk egymással negyedszer. Apróságok döntenek majd – szeretnénk ismét nyerni!