A kétnapos eseményen a magyarok mellett a házigazda lengyelek és a csehek mérették meg magukat. Az U18-as kalapácsvetők mezőnyében Viszkeleti Villő tartott erődemonstrációt, aki nemrégiben a normandiai Gymnasiadén szerzett bronzérmet. A Szombathelyi Dobó SE sokra hivatott atlétája az idei legjobb dobásával, több mint 12 méterrel (70,25) szárnyalta túl kihívóit.

– Ez a verseny szöges ellentéte volt a franciának – értékelt Viszkeleti Villő. – Rég versenyeztem ilyen stabilan, egyetlen érvénytelen dobásom sem volt, a legkisebb is 67,92-re sikerült. Igaz, már elsőre 70 méter felett dobtam, amit ugyan nem tudtam megjavítani, de ez most annyira nem is zavar. Nagyon kellett már ez a 70 méter feletti dobás, örülök, hogy végre összejött – mondta Villő, aki ezzel az eredménnyel ismét vezeti a világranglistát korosztályában. A Haladás VSE atlétája, Szabados Ármin idén először dobta 76,14 méterre a kalapácsot, ezzel megérdemelten nyert az ezüstérmes Imre Roland (73,39) előtt.

– Ez egy remek felkészítő volt a júliusban esedékes U18- as Eb-re és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra – nyilatkozta Lezsák Balázs edző. – Árminnak ez volt az első külföldi versenye, ezért a fő cél a tapasztalatszerzés volt. Több mint háromméteres egyéni csúcsot dobott, eddig 73,12 volt a legjobbja. A 76,14 méteres eredménye ugrásszerű fejlődésnek tűnik a szakmán belül még egy 16 éves gyerek esetében is, viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy március végén lebetegedett, aminek következtében alaposan visszaesett a teljesítménye. Most ismét örülhetünk, hogy Ármin kezd lassan régi fényében tündökölni, de tud ő még ennél is jobban dobni, úgyhogy azon dolgozunk, minél előbb kihozzuk belőle a lehető legtöbbet. Szabados Ármin legközelebb a szekszárdi országos bajnokságon lép dobókörbe.