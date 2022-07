Hosszú évek óta dolgozik együtt a magyar utánpótlás-nevelésért az Illés Akadémia és az FC Ajka. A közös munka különlegessége a gyakorlat-orientáltság: a szakmai előadások mellett a bemutatóedzések, a tréninglátogatások és immáron a nyári tábor is a projekt részévé vált.

- Hétfőtől péntekig az U7-es korosztályunktól az U12-ig bezárólag vannak itt az ajkai gyerekek délelőtt, míg a délután az idősebbeké. Korspecifikus edzéseken vesznek részt, aztán videózás is szerepel a programban – ezt követően pedig az a cél, hogy a látottakat gyakorolják és megvalósítsák. Az edzések megtartásában és a felszerelés biztosításában, illetve a tábor díjazásában is az Illés Akadémia vállal szerepet. Egy héten keresztül naponta négy óra futball szerepel a programban, bízom abban, hogy nagyon jó élményekkel és új ismeretekkel térnek majd haza a srácok– mondta Jákli Péter, az FC Ajka utánpótlás szakmai vezetője.

A táborban másfélszáz gyerek készül: kitűnő körülmények várják őket. Az edzéseket az ajkai zöld-fehér klub rutinosabb és fiatal trénerekből álló szakmai stábja vezényli – az ő munkájukat egészíti ki az Illés Akadémia pre-akadémiai szekciónál dolgozó edzője, Takács Csaba szekcióvezető. A fiúk mellett a lányok két korosztálya is (U13–U14) gyakorol a nyári táborban.

- Régre nyúlik vissza a munkakapcsolatunk az ajkaiakkal – ennek köszönhető az is, hogy jó néhány ajkai fiú vette fel az Illés Akadémia zöld-fehér mezét. - A kooperáció abszolút gyakorlati beállítottságú: a szakmai előadásokat bemutatóedzések követnek, és immáron elmondhatjuk, hogy nyári tábor is színesíti a programot – ahol pre-akadémiai edző is tart tréninget. A képzés és nevelés központjában a gyerekek állnak: a cél, hogy minél többen futballozzanak – és a tehetségesek pedig minél magasabb szintre érjenek, így biztosítva a magyar labdarúgás utánpótlását itt, a Nyugat-Dunántúlon is – nyilatkozta az Illés Akadémia szakmai igazgatója, Bakos Roland.