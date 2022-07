A Szombathelyi Sportiskola úszószakosztálya hat versenyzővel utazott el a Cápa Bajnokságra, amelynek Szeged adott otthont. Tejes Péter tanítványai jócskán túlszárnyalták tavalyi eredményeiket. A három bajnoki cím, két ezüstérem, valamint a vegyes váltóval elért megsüvegelendő negyedik helyezés önmagáért beszél, mindemellett egy értékes hetedik és nyolcadik pontszerző pozíciót is sikerült elérniük az úszóknak.

– Ez volt számunkra az év legnagyobb megmérettetése, amivel voltaképpen elérkeztünk a szezon végéhez – tekintett vissza a többnapos versenyre Tejes Péter, a SZoSI úszószakosztályának edzője. – Szegeden mindenki kiadhatta magából azt, amiért eddig dolgozott. Azt szoktam mondani, hogy csendben dolgozzunk és a sikerek legyenek hangosak – ez szerencsére most is így történt. Bozsodi Máté és Horváth Patrik által több érmet is tudtunk. Máté szenzációs úszással 200 méter háton, 100 méter pillangón és 100 méter háton sem talált legyőzőre, míg az 50 méteres gyorsúszásban másodikként csapott célba. Tavalyi eredményei után immár hatszoros korosztályos bajnoknak mondhatja magát. Patrik 200 méter mellen szerzett ezüstérmet. Azt megelőzően 100 méter mellen a hetedik helyen végzett úgy, hogy harmadikként jutott a döntőbe. Hibáiból tanulva állhatott fel a 200 méter mellet követően a dobogó második fokára, ami óriási szó – méltatta tanítványai teljesítményét Tejes Péter.

Pozitív meglepetés volt a 4x100 méteres vegyes úszásban elért negyedik pozíció, de a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett nyolcadik helyért sem kell szégyenkeznie a Bozsodi Máté, Bolla Máté, Horváth Patrik, Boros Gergő kvartettnek. A mix vegyesváltó Bozsodi Mátéval, Horváth Patrikkal, Csabai Jankával, Molnár Médeával a soraiban a 12. helyen végzett.

Három arany-, két ezüstérmével és értékes pontszerző helyeivel a SZoSI együttese az ötödik pozícióban végzett a 20 csapatot számláló összesített éremtáblázaton.