Kedves Falco család!

Először is szeretném megköszönni a vezetőségnek, Gyuri bácsinak, az edzői stábnak, a klub mellett háttérben dolgozó embereknek, hogy mindenben támogattak, segítettek és felneveltek. Köszönöm Nektek szurkolóknak, hogy mindig mellettem álltatok és végig kísértétek az eddigi karrieremet.

Köszönöm Nektek az elmúlt 10 évet, amit a “nagy”csapatnál töltöttem. Rengeteg érzelem kavarog bennem, amit szavakkal kifejezni nem lehet. Éltünk át együtt hatalmas sikereket és kudarcokat is, de ez a sport része. Ezzel együtt is sikerült 3 bajnoki címet és 1 kupagyőzelmet ünnepelnem csapatkapitányként Veletek! Örökre emlékezni fogok ezekre a pillanatokra és viszem Szombathely és a magyar kosárlabda hírnevét, bármerre is sodorjon az élet. Örök hálám, hogy elfogadtatok csapatkapitánynak és elérhettük együtt ezeket az eredményeket.

Amikor az ember fiatal, álmodozik sokmindenről. Az, hogy a Falcoban ilyen szerepet tölthettem be, talán gondolni se mertem.

Soha nem felejtem el, amit kaptam a klubtól és Tőletek szurkolóktól!

Még találkozunk! Hajrá Falco!💪🏻

Üdv.:

Beni, kapitány #10, Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely