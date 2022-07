A kispályás foci (5+1) döntőjét az EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója) fesztivál keretén belül rendezték meg. Három területi selejtezőből hat csapat kvalifikálta magát fináléba. A fiúknál a szombathelyi csapat a csoportmeccsek során legyőzte miskolci, majd nyíregyházi ellenfelét. Az elődöntőben a Kaposvár sem okozott problémát, a döntőben pedig a Győr hajtott fejet. Az ELTE-SEK gárdája végig – már a selejtezőben is – magabiztosan, szervezetten, gólerősen futballozott, egyik ellenfelének sem adott esélyt, megérdemelten gyűjtötte be a bajnoki címet. A lányoknál több csapat is lemondta a szereplést. Így egy mérkőzést vívtak a szombathelyiek, a Pannon egyetem alakulatától kaptak ki – és végeztek így az értékes második helyen.

Forrás: VN

Az aranyérmes férfi csapat névsora: Kalamár Milán, Devecseri Kornél, Takács Soma, Kiglics Adrián, Tóth Bence, Tóth Balázs, Varga Richárd , Szabó Botond, Pusztai Gergő, Szűcs Máté, Benkő Bence, Ferencz Zoltán játékosok, Sákovics Péter edző.

Az ezüstérmes női csapat névsora: Szokoli Viktória, Bozzay Eszter, Prédl Enikő, Tállai Emese, Vidák Anna, Nagy Bianka, Hetyei Csenge játékosok, Sákovics Péter edző.