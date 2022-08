Július közepén Wieselburg adott otthont az osztrák bajnokság soros állomásának (Steiner Shopping Erlauftaler Radsporttage) – az első napon egy kritérium-, másnap pedig egy mezőnyverseny várt a résztvevőkre.

– A pénteki 22 km-es kritériumversenyen második lettem a felnőtt nők között, korcsoportomban, az U23-as lányoknál pedig első – összegzett Zsankó Petra. – A távot 40,1 km/órás átlaggal abszolváltam, ami elég erős, mivel elég technikás volt a pálya volt. A szombati mezőnyverseny viszont nem az elvárásainknak megfelelően sikerült, nem tudtam a nap szökésébe beverekedni magam, így az üldözőboly tagjaként hetedik lettem felnőtt nők között, az U23-ban pedig bronzérmes.

Forrás: Zsankó Petra

Következett egy UCI 1.2-es besorolású mezőnyverseny Szlovákiában (Visegrad 4 Ladies Race Slovakia). A táv 90 km volt 1500 méter szintemelkedéssel. Zsankó Petra ezúttal a Ride for Women Cycling Project magyar csapat színeiben állt rajthoz.

– Büszke vagyok magamra, végigéles voltam, végig a mezőny elejében helyezkedtem el – összegzett Petra. – A táv, a szintemelkedés már magában is embert próbáló volt – a nehézségeket pedig tetézte a 38 fokos hőmérséklet. Gondot okozott a melegben a frissítő folyadék felvétele, mivel a második körben nem sikerült felvennem, így a következő 30 km-et víz nélkül töltöttem. A csapattársaimtól nem tudtam kérni, mivel őket már kiállították időlimit túllépés miatt, illetve másoktól nem kaptam. Ez sokat kivett belőlem. A versenyen 71 nő indult, 41-en fejeztük be a versenyt. A 15. helyen értem célba, ami szép eredmény. Egyedüli magyarként fejeztem be a versenyt. Ráadásul rendkívül nívós mezőny vett részt a versenyen, mivel több kontinentális – lengyel, szlovák, cseh, magyar, osztrák, német, belga, Ruanda, Jamaica, Afrika, ausztrál, észt, olasz – csapat érkezett a versenyre, akadtak a mezőnyben Európa- és világbajnokok.

Másnap maradt Visegrádon – és Pannonhalmán – a mezőny (Visegrad 4 Ladies Series Hungary), szintén UCI 1.2-es besorolású verseny várt a résztvevőkre. A táv ezúttal 90 km volt 800 méter szintemelkedéssel.

–Több támadás volt az verseny első 30 km-ében, hogy kialakuljon az elmenés – jelezte Petra. – Jól helyezkedve az egyik elmenésben benne is voltam, amely 15 km után alakult ki, és életképes is volt egy darabig, de aztán beért minket a főmezőny. A nap szökését nem vettem észre, így a végül a 17. lettem a 75 versenyzőből, és megszereztem a legjobb magyarnak járó trikót. Szerettem volna jobb eredményt elérni, de az előző napot még éreztem a lábaimban.

Forrás: Vanik Zoltán

Forrás: Vanik Zoltán

A hónap végén két ausztriai verseny várt a vasszécsenyi sportolóra: Wels adott otthont az Innenstadtkriterium elnevezésű erőpróbának, majd négy nap múlt Salzburg az osztrák bajnokság soros állomásának (Rad am Ring Vita

Club Race – MYGYM Race).

– Welsben tavaly az utolsó előtti körben buktak előttem, így értékes helyezéseket vesztettem – mondta Zsankó Petra. – Idén azonban a mezőny elején helyezkedve, aktívan versenyezve sikerült harmadikként célba érnem az elit nők között, míg U23-asként első lettem. A Salzburgringen egy 4,24 km-es motorsport pályán álltunk rajthoz, három kört kellett teljesítenünk. Az időfutam versenyre nem készültem specifikusan, így nem voltak túl nagy elvárásaim. Meglepetésemre 45,1 km/órás átlaggal teljesítettem a távot, így az elit nőknél a hetedik lettem az U23-as versenyt pedig megnyertem. A radliga összetettben az elit nőknél a harmadik helyen állok, U23-ban pedig továbbra is első vagyok.

Forrás: Reinhardt Eisenbauer

– Augusztus elején három hét szünet következett a versenyszezonban, így az edzésen volt a hangsúly, hogy minél jobb formában kezdhessem meg a szezon hátralévő részét – zárta Zsankó Petra.