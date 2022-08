Napos, de kissé szeles idő fogadta a csapatokat a városligeti lábtenisz pályán. A résztvevők közül többen családostul, gyerekekkel érkeztek a helyszínre, akadtak szurkolók is, így remek hangulatban zajlott le a torna. A színvonal is rendben volt, minőségi csatákat, 15 pontos játszmákat játszottak a benevezett párosok. Körmérkőzéses formájában csapatok össze a csapatok, minden csapat játszott minden csapattal. A harmadik fordulót az első fordulóban is diadalmaskodó OCCRA nyerte meg, az előző játéknapon győztes Zöldek alakulatának ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel.

A 3. forduló végeredménye: 1. OCRA (Paukovics László, Farkas Raymond), 2. Zöldek (Várkony Győző, Jakab Attila), 3. Brigante (Váraljai Ádám, Zoufal Norbert), 4. Szedettvedett (Pusztai Szabolcs, Kiss Csaba).

A bajnokság állása: 1. OCRA 14 pont, 2. Brigente 10 pont, 3. Zöldek 9 pont, 4. Szedettvedett 7 pont

A bajnokságban öt forduló után hirdetnek végeredményt, a negyedik forduló meccseit szeptember 4.-én, vasárnap rendezik.