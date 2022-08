A bajnoki címvédő HVSE a nyitófordulóban hazai pályán ikszelt (4-4) azzal a Kecskeméttel, amely tavaly az alsóházban szerénykedett. Majd a második játéknapon a nyáron elvileg – legalábbis papíron – meggyengült Veszprém vendégeként kapott nagy verést (3-7). Ennél vélhetően azért jobb kezdésre számított mindenki az idén is favoritnak számító szombathelyieknél.

– Szó se róla, beragadtunk a rajtnál – összegzett Pálmay Tamás, a HVSE futsal szakágvezetője. – De azért tragédia nem történt: jó a csapatunk, és messze még a szezon vége – nem most osztják ki a címeket. A mezőnyben több gárda is komoly erőt képvisel, ez pedig a szurkolók szempontjából is nézve kedvező a sportág számára. Sérülések is hátráltatnak minket, Rutai Balázs és Nagy Kevin most tért vissza, Alasztics Marcell még mindig a vállával bajlódik. Amint mindenki utoléri magát, és teljes csapattal dolgozhatunk, vélhetően jobb teljesítményre leszünk képesek. Valamint az új brazil légiósunknak, Cassemirónak is időt kell adni a beilleszkedésre. De nem beszélünk mellé, ennél azért jobb teljesítményre számítottunk főleg harcosabb, motiváltabb futsalt szeretne mindenki látni – mielőbb el kell érnünk az üzemi hőfokot, mert a bajnoki cím, kupagyőzelem már a múlté. Átbeszéltük a dolgokat, biztos vagyok benne, hogy a harmadik fordulóban begyűjtjük az első győzelmünket, és megindulunk felfelé a tabellán. Mert a céljaink nem változtak! – zárta Pálmay Tamás.

A szombathelyieket érintő hír, hogy Dróth Zoltán, Dávid Richárd, Hajmási Milán, Vas Ádám és Sipos Gergő Telkiben edzőtáborozik a válogatottal. A nemzeti csapat szombaton és vasárnap is felkészülési mérkőzést vív Kuvaittal a budaörsi Aramis Futsalcsarnokban – mindkét meccs 18 órakor kezdődik.