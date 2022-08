A Sárvár jelentős átalakuláson ment át az elmúlt szezonhoz képest, ennek ellenére a játékosok jó mentalitással kezdték a küzdelmeket a bajnokság nyitó fordulójában. A lendület a 40. percben érett góllá. Közben a vépieknek is volt néhány lehetősége, de egygólos hazai előnnyel fordultak a csapatok. A második félidőben a Vép akarata érvényesült, előbb egyenlített, majd fordított is a vendég. Ezután mindkét oldalon adódtak helyzetek, de az eredmény már nem változott a lefújásig, pontokat vitt el Sárvárról a Vép.

CVSE-Vulkánfürdő–Haladás Vse - Zanati Se 3–3 (2–1).

Celldömölk, 150 néző, v.: Szabó B.

CVSE: Osvald – Marsai Mi., Szuh (Göntér), Marsai Má., Gorácz (Takács), Keszei T., Gábor, Galovich, Czöndör, Keszei R., Németh J. (Enyingi). Edző: Kovács Balázs

Haladás: Horváth B. – Buzás, Szőts, Varga Cs., Kovács B., Pap (Kiss Z.), Ferencz, Szenczi (Likerecz), Tóth M., Péter, Sály (Simon). Edző: Szenczi Imre

Gólszerzők: Czöndör (2), Németh J., ill. Pap, Ferencz, Szenczi.

Remek meccsnek ígérkezett - és végül az is lett - a két futballozni akaró csapat találkozója. Az első félidőben a hazaiak hamar kétgólos előnybe kerültek, az egyik találat szabadrúgásból, a másik egy letámadás utáni labdaszerzésből született. A harmadik gólra is megvolt a lehetőség, de az kimaradt, az ellentámadásból viszont - egy rossz helyezkedés után - visszajött a meccsbe a vendég. A második félidő derekától fölénybe került a Haladás, sikerült is két újabb celli figyelmetlenséget gólra váltania, megfordítva ezzel az eredményt. Itt azonban még nem volt vége a találkozónak, a CVSE nagyot küzdve a hosszabbításban megszerezte harmadik találatát, ezzel igazságosnak mondható döntetlenre mentette a találkozót.

Jánosháza VSE–Répcelaki SE 0–1 (0–1).

Jánosháza,150 néző, v.: Szabó I. Z.

Jánosháza: PÉTER M. – Boldizsár, SZÉP, Piri, SZABÓ K., KISS Á., Büki (Bodor), Péter D. (Vágusz), Balázsi (Sebestyén), Lempeg, Pethő. Edző: Bodor Tibor

Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Baranyai, Kovács Z. (Jordán), Ódor, Kristóf (Csányi), Rácz, Gaál (De Paula), Tarcsay, Prystupa. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Gólszerző: Tarcsay.

Az első félidőben jobbára mezőnyben folyt a játék, de a Répcelak két kapura lövéséből az egyik gól lett. A második játékrészben sem igazán forogtak veszélyben a kapuk, bár a vendégek egy távoli lövéssel eltalálták a felső lécet. A Jánosháza mindent egy lapra feltéve támadott, de kapu előtti határozatlan játékával nem sikerült kiegyenlítenie. A répcelaki védőjátékos - kapusokat megszégyenítő magabiztossággal - két kézzel hárította a jánosházi játékos lövését, ezt a játékvezető nem vette észre, és tévesen szögletet ítélt büntető helyett. A döntetlen színezetű mérkőzésen a vendégek végül elvitték a három pontot Jánosházáról.

Körmendi FC–Szarvaskend SE 6–0 (2–0).

Körmend, 150 néző, v.: Kondor T.

Körmend: Balogh – Lakosi, Buti, KARVALICS (Németh B.), MOLNÁR L., KÖNTÉS, László, Berning, Majczán (Berbás), SIPOS (Tompa), Nagy Zs. (BELSŐ). Edző: Kurucz Ádám

Szarvaskend: Esztergályos – Csillag, Jóna, Németh T., Kis-Nemes (Wolf), Földes, Törő (Tóth A.), Tompa (Nagy Á.), Tuboly, Kunovics, Kopfer. Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Sipos (2), Belső (2), Karvalics, Nagy Zs.

A nyitó fordulóban szomszédvári rangadót rendeztek, a Körmend a frissen feljutott Szarvaskendet fogadta. A mérkőzés elejétől magabiztosan uralta a meccset a hazai csapat, amely a tavalyi felemás szezon után jobb reményekkel vágott neki az új évadnak. A házigazda megérdemelten nyerte az összecsapást, még ilyen arányú gólkülönbséggel is.

Vasvár VSE–Söpte SE 4–2 (2–1).

Vasvár, 100 néző, v.: Németh T.

Vasvár: Tóth K. – Vincze (Sipos), Czövek, Elekes, Smolczer (Berta), Réfi, Pálla (Holdosi), Kónya, Tausz, Márton, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István

Söpte: Gáspár – Rómer (Udvardi), Németh M., Mester, Hujber (Fogl), Kondákor, Koronczai, Vámos (Marton), Varga A., Koszokovits, Molnár Cs. (Horváth B.). Edző:Lengyel Miklós

Gólszerzők: Pálla (2), Berta, Schermann, ill. Marton, Koszokovits.

A hazaiak rögtön az első támadásukból gólt szereztek, ennek viszont nem sokáig örülhettek, mert egy pontrúgás után egyenlített a Söpte. A félidő végén a hazaiak szintén pontrúgásból vették vissza a vezetést. A második félidőben a Vasvár két kontrát vitt végig sikerrel, beállt a háromgólos különbség, ami lehetett volna nagyobb is, de kimaradtak a helyzetek, A vendégek a végén büntetőből kozmetikázták az eredményt. A hazai csapatban újabb két saját nevelésű fiatal játékos mutatkozott be Holdosi Szebasztián és Sipos Roland személyében.

Csepregi SE–Rábapatyi KSK 1–3 (1–1).

Csepreg. Jv.: Talabér N.

Csepreg: Farkas B. – Kótai, Tájmel (Németh O.), Kossuth D. (Kossuth K.), Nika M., Simon, Nagy D. (Takács), Janzsó, Nika B., Lukács, Steiner (Merk). Edző: Steiner Zsolt

Rábapaty: Király – Horváth K., Varga L. (Zeke), Dugovics, Manganelli, Csupor, Balhási, Bakonyi (Őri), Piros, Németh G., Könczöl. Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Lukács, ill. Manganelli, Dugovics, Varga L. Korán, már a második percben előnyhöz jutott a házigazda. A vendégek még az első félidőben egyenlíteni tudtak, majd a második játékrészben újabb két találattal biztosították be végső győzelmüket.

Vasi Bádogos Kft Táplán SE–Király SE 0–2 (0–1).

Táplánszentkereszt, 200 néző, v.: Sebesi P.

Táplán: Gyécsek – Szakasics, Vidák, Mercs, Farkas G., Gyurcsányi (Gombos), Huszár, Manganelli, Dala (Fürdős), Rosner, Markó. Edző: Borbás János

Király: Király – Takács, Kalmár (Kovács A.), Verasztó (Velekei), Reseterits, Németh G. (Nyári), Kiss K., Halmosi, Csákvári, Vigh, Schimmer (Czingráber). Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Velekei, Verasztó.

Küzdelmes, jó iramú mérkőzést játszottak egymással a felek. A hazaiak azonban túl "rövidek" voltak ahhoz hogy meglepetést okozzanak, , ettől függetlenül jól beleálltak a mérkőzésbe. Minden tápláni játékost dicséret illet a hozzáállása miatt.

Büki TK–Szentgotthárdi VSE 0–3 (0–2).

Bük, 80 néző, v.: Imre B.

Bük: VICZMÁNDI – KOCSIS, Kiss R., Fehér, Györe, Wágner, BŐSZE, Komjáthy, SZABÓ A., Kovács Á. (Ható), Farkas B. (Orbán). Edző: Enzsöl Gábor

Szentgotthárd: Kapui (Gaál) – Komáromi (Osvald), Sipos B. (Holecz), Nagy O., Dancsecz, Laczó, Bedi, Takács (Sömenek), Sulics, Sipos G. (László), Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Gólszerzők: Takács (2), Dancsecz.

Bükön az elmúlt idényhez képest teljesen új csapatot kellett építeni, ez meg is látszott a bajnokság első fordulójában. Egyelőre alakulóban van az együttes, amely meglehetősen idény eleji formát mutatott a Szentgotthárd ellen. A vendégek megérdemelten vitték el a három pontot Bükről.