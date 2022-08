Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–HC Zalau (román) 28-24 (15-11). Kisvárda, nemzetközi felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA góllövői: Pődör R. 12, Szmolek 3, Győri 3, Szendrei 2, Kiskartali 1, Livrinic 1, Raicevic 1, Kulcsár 1, Balogh P. 1, Horváth A. 2, Varga N. 1

A román élvonalban stabil középcsapatnak számító HC Zalau ellen már az első félidőben magukhoz ragadtuk a szombathelyiek a kezdeményezést. Nagyon sok új elemet is tudott gyakorolni a Pődör-csapat, amely a szünetben négygólos előnyre tett szert. A második félidő elején kiegyenlítettek a román, ám a vasiak keze nem remegett meg, sőt, nagyobb fokozatra kapcsoltak és a játékrész felénél eldöntötték a felkészülési mérkőzést.

Másnap a cseh-szlovák MOL Liga címvédőjével, az IUVENTA Michalovce együttesével játszott felkészülési meccset az SZKKA.

IUVENTA Michalovce (szlovák)–Szombathelyi KKA 23-26 (7-15). Kisvárda, nemzetközi felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA góllövői: Pődör R. 10, Szmolek 5, Győri 4, Szendrei 3, Raicevic 2, Balogh P. 1, Horváth A. 1.

Nagy elánnal és nagy kedvvel kezdte a találkozót az SZKKA. Az első félidő felénél a vasiak észak-macedón légiósa, Elena Livrinic egy lökés következtében térdsérülést szenvedett, le is kellett cserélni. A kezdeti sokk után visszarázódott az SZKKA a meccsbe és magabiztos, gyors játékkal, határozott védekezéssel és jó kapusteljesítménnyel a szünetben már nyolc gól volt az előnye. A második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt a cseh-szlovák bajnok is, amely faragott is a hátrányából, de a szombathelyiek rutinosan tartották előnyüket a meccs végéig.

– Hasznos kisvárdai túrán vagyunk túl, ahol két jó csapat ellen tudtunk felkészülési mérkőzést játszani – értékelt Pődör Zoltán vezetőedző. – Pozitívan értékelem a hétvégét, sokat léptünk előre a játékunkban. Kezdjük azt a szintet elérni, amit szeretnék a bajnokság kezdetére.