A Magyar Kick-box Szövetség öt szakága vesz részt a vépi felkészülésen, amely vasárnap vette kezdetét és egészen a mai napig tart. A light-contact és a kick-light szabályrendszerben a szombathelyi Controll SE edzője, Dancsó Zoltán, valamint társa, Olasz Attila felel a szakmai munkáért immár 2016 óta.

– Nagy örömömre szolgál, hogy a ring szakágakat is sikerült elhozni Vépre, így a full-contact, a low-kick és a K-1 szabályrendszerek jeles képviselői is megjelentek az edzőtáborban – számolt be a felkészülésről Dancsó Zoltán. – Összesen 80 versenyző érkezett Vépre erre a hat napra. Az alapozást követően a fiatalok saját klubjukban folytatják a szakmai munkát.