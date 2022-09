A 25 esztendős atléta a m4sport.hu-val megosztotta a nem mindennapi történet részleteit:

„Látta a közvetítésben az üzenetemet és felvette velem a kapcsolatot. Rám írt az Instagramon, teljesen kivert a víz, extázisba estem, fel sem tudtam fogni, hogy ez velem megtörténik. Nagyon felnézek rá, ő a kedvencem a Bayern Münchenből. Ahogy elkezdtünk beszélgetni, mondta nekem, hogy szeretne küldeni egy dedikált mezt, és adjam meg neki a címem, valamint hozzátette, hogy érezzem nagyon jól magam Münchenbe” – mesélte a sportportálnak Halász Bence, aki már gyerekkora óta a bajor együttes szurkolója.

A világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvető azt is elárulta, hogy a mez bekereteztetve a falra kerül majd, és még most is meg van döbbenve, ha ránéz Müller szerelésére. A vb-győztes labdarúgó az Instagramon hozzászólt Halász bejegyzéséhez, „viseld örömmel, Bence!” – üzent neki Thomas Müller.