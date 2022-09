A szolvéniai Mokrice adott otthont a HDH-IAA 3D íjász világbajnokságnak. Az egyhetes megmérettetésen 12 ország 390 íjásza lépett lőálláshoz, köztük a HVSE három sportolója, Donázy Imola, Molnár József és Tomsics Balázs.

Donázy Imola már az első napon kimagasló pontszámmal tört az élre (280/270), pozícióját pedig a további versenynapokon is tartani tudta, ezzel megszerezte HU kategóriában első világbajnoki aranyérmét.

Molnár József saját készítésű barebow íjával harmadszor is a világ tetejére lőtte magát. Az első napon a második helyen rangsorolt, a következő két versenynapon viszont magabiztos szerepléssel szerezte meg az elsőséget a 31 fős mezőnyben a döntők előtt. A fináléban is tartotta jó formáját, és 60 pontból 64 pontot szerezve gyűjtötte be újabb világbajnoki aranyérmét.

Tomsics Balázs csupán pár ponttal maradt le az első helyről a 32 fős vadászreflex kategóriában. A viadal során mindvégig szorongatta vetélytársát, kilencpontos hátrányát háromra csökkentette a döntőben, ezzel pedig a világ legjobbjai között a második helyen zárt, és ezüstérem került a nyakába.

Az egyéni sikerek mellett a rövidtávú csapatversenyben is fantasztikus teljesítményt nyújtottak a magyar versenyzők. A Molnár József (Haladás VSE), Papp Mihály (Tatabányai ÍE), Vigh Csaba (Tatabányai ÍE) és Fábos László (Tatabányai ÍE) kvartett aranyérmet szerzett, míg a Tomsics Balázs (Haladás VSE), Balogh László (Honvéd Kossuth Lövészklub), Rakonczai Erzsébet (Ring SE) és Tari Rob alkotta együttes a második helyen végzett. Donázy Imoláék (Dugmanicsné Dombai Beáta, Dugmanics Noémi, Bakó Szabina) a hosszútávú csapatversenyben a 12. helyet szerezték meg.