A szezon hajráját augusztus végén az osztrák Radliga következő állomásával. A versenynek a német határ mellett fekvő Braunau település adott otthont. Egy 37 km hosszú kritérium verseny várt a mezőnyre, mely egy 1 km hosszú körpályán zajlott. Zsankó Petra az elit nőknél 5. lett, u23-as korosztály küzdelmét viszont megnyerte.

A szeptember nagyon mozgalmasan alakult - már csak a sűrű menetrend miatt is. Hiszen szeptember 10-én Békéscsabán a Kritérium Országos Bajnokságon, másnap pedig az osztrák Königswiesenben a Radliga 7. állomásán ült nyeregbe a vasszécsenyi sportoló - Békéscsaba és Königswiesen között 603 km a távolság. A Kritérium Országos Bajnokságon 24 km várt a mezőnyre, nyolc sprinthajrával tűzdelve. Zsankó Petra magabiztosan nyert, mind a nyol részhajrát behúzta, így begyűjtötte a harmadik magyar bajnoki címét. Az esti eredményhirdetés követően egyszerre autóba ült, és indult Königswiesenbe. Hajnali fél kettőkor ki szállt ki az autóból, szakadó esőben, 8 fokban - az időjárás drasztikus váltás volt a békéscsabai 23 fokhoz képest. Nem sokat pihenhetett, hiszen a mezőnyverseny már 12 órakor elrajtolt. A táv 63 km, 1500 m szintemelkedéssel -esőben, hidegben versenyzett a mezőny. A csapatvezetés arra kérte, hogy egyik csapattársát segítse győzelemhez, ezt megtette, így végül az elit nőknél másodikként ért célba, az u23-asok versenyét pedig megnyerte.

Szeptember 18-án rendezték Tirolban, Kufsteinben a Radliga utolsó, 8. állomását. Ahol 74 km várt a mezőnyre, 750 m szintemelkedéssel, hegyi- és sprinthajrákkal tűzdelve. Az időjárás ezúttal sem volt kegyes a résztvevőkhöz, végig szakadt az eső, csak 4 fok volt a hőmérséklet. Erős, népes mezőny állt rajthoz, többen is küzdöttek az összetett érmes pozíciókért. Zsankó Petra nagyot küzdött, a sprint- és a hegyihajrákban is a legjobbnak bizonyult, valamint a versenyt is megnyerte. Végül a Radliga összesítésben az elit nőknél a második helyen zárta, az u23-as nők kategóriájában pedig begyűjtötte a bajnoki címet.

A vasszécsenyi kerékpáros szeptember 25-én a hazai rendezésű Mapei Tour the Zalakaros 137 km-es 1300 méter szintemelkedést tartalmazó távján állt rajthoz. A 6 km-es lassú rajtot követően az első emelkedőn elszakadt a főmezőnytől, egy körülbelül 20 fős fiúkból álló bollyal halad tovább. Az élbolyban töltötte az első 60 km-t, majd a második komolyabb emelkedőt követő lejtőn kiszakadt a "csapatból". Végül a közel 300 indulóból a 18. helyen ért célba, abszolút elsőként a nők között. A távot 37 km/h-s átlagsebességgel abszolválta, végig szakadó esőben.

- Összességében elmondhatom, hogy alig két év kerékpározás után a Radligában az U23-as diadal és elit második hely hatalmas eredmény, mely bizakodásra ad okot az elkövetkezendő szezon kapcsán. Rendkívül hálás vagyok az edzőmnek, Kispál Csabának, aki nemcsak a felkészülésem vezényelte le végig teljes erőbedobással, hanem szinte minden versenyemre elkísért és támogatott - összegzett Zsankó Petra.