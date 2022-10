Szentgotthárdi VSE–Zalaegerszegi TK 1:7 (3503-3651). Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárdi VSE: cseh B. 633, Karba N. 564, Györke 578, Cserpnyák Á. 537, Takács T. 595, Pákai 596. Csere: Edző: Tróbert József.

Zalaegerszegi TK: Kakuk 668, Fehér 559, Járfás 582, Pintér 622, Nemes 618, Farkas Á. 602.

A bajnoki címvédő Zalaegerszeg ellen az első sorban Karba Noel szép győzelmet aratott a vártnál gyengébben teljesítő Fehér Zoltán ellen. Cseh Bence is jól dobott, ám a klasszis Kakuk Levente ellen még ez is kevésnek bizonyult. A második sorban az NB I/B-s csapatból Györke Tamás és Cserpnyák Árpád dobott – mindkét játékos közel állt a pontszerzéshez, ám végül egyiküknek sem sikerült a bravúr Járfás és Pintér ellen. Az utolsó sorban is hasonlóan alakult a forgatókönyv: a szentgotthárdi játékosok megszorították a zalaiakat, ám végül utóbbiak mindkét meccset behúzták. Ezzel együtt a különböző okok miatt foghíjas Szentgotthárd remekül helytállt, a végeredmény akár szorosabb is lehetett volna, de végül érvényesült a papíforma.

Ifjúsági: 4:0 (1200-1135). Oswald 587, Karba B. 613.

Ajka Kristály SE–Répcelaki SE 3:5 (3361-3417). Ajka, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Ajka: Fodor 558, Lendvai 548, Berzsenyi 533, Magyar 594, Tóth L. 553, Tóth M. 575.

Répcelak: Horváth Z. 614, Tóth Á. 619, Molnár P. 531, Bíró/Kuslics 532, Móricz 599, Bóka 522. Edző: Kiss Zsolt.

Az első sorban Tóth Áron és Horváth Zoltán nagyon szép játékkal megszerezte a két pontot és csak egyetlen szett pontot vesztettek. Tóth a nap legjobb eredményét érte el 619 ütött fával. Középen Molnár Pál és Biró Patrik lépett pályára. Molnár egy utolsó dobásokig kiélezett meccsen vesztette el a pontját. Bíró Patrikot sérülés miatt Kuslics Gergely váltotta, de végül a hazaiak legjobbja ellen nem sikerült a pontszerzés. A befejező sor előtt így 2-2 volt az állás de a répcelakiaknál volt a több ütött fa, tehát egy csapatpont kellett a fa megtartása mellett az újabb győzelemhez. Móricz Zoltán ugyan az első szettet elvesztette, de onnantól mindhárom szettet megnyerve 599 fával hozta a pontot. Bóka Róbert azonban kikapott Tóth Martintól. A faelőny azonban megmaradt így a végeredmény 5:3 a vasi csapat javára. A répcelaki együttes nagyon egységesen játszott, küzdeniakarásból pedig jelesre vizsgázott – értékes két pontot gyűjtött be.

Ifjúsági: 0:4 (928-1088). Simon Sz. 563, Varga B. 525.