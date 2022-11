A női kézilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik helyéről jutott tovább a magyar válogatott a középdöntőbe. A Golovin-lányok két szerzett ponttal végeztek Norvégia és Horvátország mögött.

A középdöntő I. csoportjába kerülve rögtön Dániával nézett farkasszemet nemzeti együttesünk. A találkozó első 10 percében még fej-fej mellett a csapatok (6-6). Szikora több bravúrt is bemutatott, Hornyák egészpályás góljával vezetett válogatottunk. A magyar védekezés nem volt tökéletes, de Szikora több bravúrt is bemutatott, igaz, Toft még jobb teljesítményt nyújtott a kapuban, így két gólos hátrányban zárták az első játékrészt Klujberék (12-14).

Szünet után is a dán válogatott vezetett folyamatosan, de tartotta a lépést a Golovin-alakulat. Igaz, a dán beállók körüli védekezéssel akadtak problémáik a magyaroknak, akik háromgólos hátrányból is ki tudtak egyenlíteni a 42. percben (19-19), majd Klujber találatával a vezetést is átvették. A hajrában fáradni látszottak a mieink, a dánok kerültek előnybe, majd Kuczora kihagyott büntetője végül pontot tett a meccs végére (27-29). A magyar válogatott talán eddigi legjobb játékát mutatta az Eb-n.

Szombaton Dánia 26-17-re legyőzte Horvátországot, ezzel eldőlt, hogy a magyar és a horvát csapat sem szerez érmet a kontinenstornán. A skandináv rangadót pedig Norvégia nyerte 27-25-re Svédország ellen.

A csoport állása: 1. Norvégia 6 pont, 2. Dánia 6 p., 3. Szlovénia 4 p., 4. Svédország 2 p., 5. Horvátország 2 p., 6. Magyarország 0 p.