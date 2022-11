A címvédő HVSE az újonc, még nyeretlen ELTE-BEAC vendégeként lépett pályára - a 9. fordulóból elhalasztott összecsapást pótoltak a felek.

ELTE-BEAC - Haladás VSE 1-12 (1-6). Budapest, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Tamási, Kondákor (Ibriksz).

ELTE: Hoffer - Kiss G., Trjáni, Appl, Szekér. Csere: Oswald (kapus), Kovács G., Fülöp, Tóth D., Szamosi, Kubitsch, Horváth D., Vass, Lugosi. Edző: Béni Zoltán.

HVSE: Homlok - Kovács M., Hajmási, Henrique, Rutai. Csere: Alasztics (kapus), Szalmás, Knizs, Nagy K., Dróth, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Cassemiro, Fehér. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Vass Sz., ill. Dróth (3), Cassemiro, Nagy K., Henrique, Sipos, Hajmási, Rutai, Fülöp (öngól), Szalmás, Vatamaiuc-Bartha.

Haladás-helyzetekkel kezdődött a meccs, kapujához szegezte ellenfelét a szombathelyi gárda. Az ELTE saját térfelén védekezett, lassította a játékot, és próbált kontrázni. Büntetőhöz jutott a Haladás - Hoffer kapus állította meg szabálytalanul Henrique cselsorozatát -, Dróth pedig nem hibázott (0-1). Szabadrúgásvariációból növelte előnyét a HVSE: Dróth végezte el a pontrúgást, a passzát Szalmás tette vissza a középen érkező Cassemirónak, aki közelről talált kapuba (0-2). Egy kontrából ugyan szépített az ELTE, de még kis ünnepelhette magát igazán, amikor Dróth passzából Nagy Kevin volt eredményes (1-3). Rutai szerzett labdát, az akciót bal oldalon kísérő Vatamaniuc-Barthához passzolt, aki lekészítette a labdát az érkező Henriquének, aki közelről vágta a hálóba (1-4). És még nem volt vége. Homlok kidobásából után ugyanis Sipos ügyeskedett ki magának egy helyzetet, és talált kapuba (1-5). Nyomott tovább a Haladás. Hoffer kapusról jött ki a labda, Fehér középre tette Hajmásinak, aki közelről bombázott a kapuba (1-6). Komoly szombathelyi fölénynek vetett véget a szünetet jelző sípszó - de ekkor már tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés sorsa.

Fordulás után is a Haladás diktálta a tempót. És a különbség tovább nőtt. Rutai szépen kijátszott, üres kapus találta nyitotta a gólfesztivált a második félidőben (1-7). Majd Dróth fordult le a védőjéről, és ágyúzott a kapuba (1-8). Aztán Dróth harmadszor is eredményes volt, Nagy Kevin felső lécről kipattanó fejesét pofozta közelről a kapuba (1-9). Összeroppant az ELTE, öngóllal segítette ellenfelét, majd Szalmás szerzett gólt egy végletekig kijátszott akció végén (1-11). Sok lehetőséget kaptak a fiatal szombathelyi játékosok, akik igyekeztek is becsülettel. A mérkőzés zárásaként Vatamiuc-Bartha is betalált (1-12). Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a Haladás úgy is fölényesen nyert, hogy nem kellett összetörnie magát. A HVSE szombaton (18.30) a DEAC együttesét fogadja.