A rangos ceglédi torna két napig tartott, a színvonalra jellemző volt, hogy a pillanatnyi magyar válogatottak közül hatan vettek részt a versenyen. Két kategóriában (toll labda, műanyag labda), valamint az egyéniben és párosban bonyolították le a küzdelmeket.

Az ELTE SEK színeit két játékos képviselte Cegléden: Horváth Loretta és Sebesi Patrik testnevelő-gyógytestnevelő, egészségfejlesztő tanár szakos hallgatók - akiket Sákovics Péter mestertanár edzőként, felkészítőként segített. A MEFOB a vegyespárosok mérkőzéseivel kezdődött, ahol Horváth Loretta a budapesti ELTE hallgatójával Csobod Marcellal (magyar ranglista 5. helyezett, válogatott kerettag) toll-labda kategóriában egy nagyon erős mezőnyben bronzérmet ért el. Női párosok mezőnyében, műanyag labda kategóriában szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel - Márkus Mollyval kiegészülve.

Női egyéni műanyag labda kategóriában pedig veretlenül lett MEFOB-bajnok - Loretta a párosok hét mérkőzése után még öt egyéni mérkőzést játszott le a végső sikerig! Férfi műanyag labda páros kategóriában Sebesi Patrik a budapesti ELTE hallgatójával, Horváth Benedekkel szerzett bronzérmet. A második napon az egyetemek közötti csapatbajnoksággal folytatódtak a küzdelmek. Mindkét szombathelyi játékos szerepelt az ELTE második csapatában, amely végül bronzérmet szerzett.

- Nagyon elégedett vagyok mind az eredményekkel, mind a mutatott játékkal - értékelt Sákovics Péter edző. - Horváth Loretta évek óta edzett, versenyzett, de elkerülték az igazán jó eredmények. Most végre megérdemelten lett többek között MEFOB-győztes, és tegyük hozzá, hogy a válogatott játékosok között is megállta a helyét. Sebesi Patrik csak egy éve foglalkozik tollaslabdával, de már most remek eredményeket produkál.