Spanyolország adott otthont az idei ifjúsági ökölvívó világbajnokságnak. A korosztályos magyar válogatott keretében helyet kapott a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület sportolója, Buza Rafael (63,5 kg) – illetve a szakmai stáb tagjaként utazott el a világversenyre a kőszegi egyesület vezetőedzője, Varsányi Áron is.

Rafael súlyában 44 induló volt, így rögtön az első versenynapon kesztyűt kellett húznia. A dél-amerikai bajnokság ezüstérmesével, a kolumbiai Bermudez Gaibao Leonardóval csapott össze. Magabiztosan bokszolt, szép három menetet produkált, így a mérkőzés végén az ő keze lendült a magasba. A folytatásban kétnaponta lépett ringbe. Következett a bolíviai Nova Terceros Leandrov. Rafael felmérte az ellenfelét, laza ütésekkel bemérte az ütőtávot, majd alig egy perc után padlóra küldte ellenfelét – a vezetőbíró beszüntette a mérkőzést, így a kőszegi bunyós kiütéses győzelemmel lépett tovább. Az örmény Mkrtchyan Artur volt a harmadik rivális.

Rafael ezúttal is megfontolt és pontos volt. A jó időben bevitt, szép találatainak köszönhetően mindhárom menetet megnyerte, egyhangú pontozásos győzelemmel lépett tovább. Majd az amerikai Crocklem Dedrick Deshawn ellen lépett ringe – már éremért. Jól kezdett, könnyed, határozott bunyót mutatott be. A második menetben is próbált irányítani, azonban a fáradtság jelei már mutatkoztak nála. Á harmadik menetben mindkét versenyzőn látszott a fáradtság, ám Rafael még ekkor is erős ütésekkel bombázta az amerikait. A pontozás azonban nem a ringben történteket tükrözte, ugyanis a bírók az amerikait látták jobbnak, Buza Rafael így az ötödik helyen zárta a vb-t.

– Büszkék vagyunk Rafira – szögezte le Varsányi Áron edző. – Három győztes meccsel zárt egy világversenyt, és a negyediken is megoldotta a feladatot – számos, a mérkőzést figyelemmel kísérő független szakember szerint is. Nagyon jó bunyósokat vert megfontolt, érett boksszal. Továbbá a világ különböző tájairól érkező ellenfelekkel szemben volt lehetősége bizonyítani, tapaszlatokat gyűjteni – ha így dolgozik, ilyen ütemben fejlődik, akkor a jövőben még nagy meglepetéseket okozhat. Egyébként sok idő nem jutott a pihenésre, hiszen Rafael decemberben a felnőtt ob-n lép ringbe, debütál az elit korcsoportban.