A tornát szerdán a női mezőny nyitotta. A két fő esélyes nem hibázott: a Szasza Pizza és a Nyárád is magabiztosan, három győzelemmel nyerte meg a csoportját.

Az A csoport végeredménye: 1. Szasza Pizza 9 pont, 2. Aranylábú Vastyúkok 4, 3. Csepreg SE 4, 4. Rábapaty 0. A B csoport végeredménye: 1. Nyárád SE 9 pont, 2. Kinizsi SK 6, 3. Vép 3, 4. Nagylengyel SE 0.

Így pénteken Szasza Pizza–Kinizsi SK (13.00) és Aranylábú Vastyúkok–Nyárád SE (13.25) elődöntőket rendeznek.

A lányok után a nyílt mezőny is bemutatkozott – a B csoport csapataival. Fő esélyesként a Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE és a Colonia vágott neki a csoportkörnek – ám a Hali U17 fiatal csapata majdnem meglepetést okozott. Ugyanis a Hali 3-2-re legyőzte a Tutto Benét, a Tutto Bene 2-1-re legyűrte a Coloniát, míg a Colonia 6-1-re verte a végére talán elfáradó Halit. Így mind a három csapat hat ponttal zárt, végül a gólkülönbség rangsorolt, a Hali kényszerült búcsúzni a további küzdelmektől. Remek napot fogott ki Petró Balázs, a Tutto Bene játékosa, aki három mérkőzés után már öt gólnál tart.

A B csoport végeredménye: 1. Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE (11-5) 6 pont, 2. Colonia (9-3) 6, 3. Hali U17 (10-10) 6, 4. Előőre VSE 0 – az első és a második helyezett továbbjutott.

Délután az öregfiúk léptek pályára – erős csapatok, minőségi, népszerű, ismert futballisták alkották a mezőnyt. A mérkőzések után frissítjük cikkünket az eredményekkel.

Csütörtökön, ma a nyílt mezőny csapatai meccselnek. Az A csoport (Simi The Barber, FC Buntstift, Cristiano Pizzéria, Katica Café), a C csoport (Szikra Autókozmetika, Petrovics Apartmanház, Babzsák Boyz, Szenpéterfai SE), a D csoport (LK Bulls, Csikó Csárda, Cső-Lavina, Atlantisz Sé SE), az E csoport (Nagyfiúk, El-Dorado, TulipGarden Vát, FocIszak FC-Martini CAR Autókereskedés) és az F csoport (Young Boys, Futer Tűzifa, NLG All Stars, Novoker Trejdre) csapatai mutatják meg tudásukat. Az első meccs (Futer–NLG) 8 órakor kezdődik, az utolsó (El-Dorado–FocIszak) pedig 20.25-kor. Érdemes figyelni a Buntstift (Kozmor Ákos, Halmos Máté, Steiner Márk, Lévay Gergő), a Petrovics (Petrovics János, Sándor Tamás, Savanyó Gábor, Pántos András), a FocIszak (Babati Benjamin, Fujsz Richárd, Polgár Bálint), vagy a éppen a Futer gárdájára.