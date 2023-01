A listavezető, címvédő Haladás VSE remek formában, zsinórban 13 veretlenül megvívott bajnokival a háta mögött fogadta az újonc, a bentmaradásért küzdő Nyírbátort. A HVSE toronymagas esélyeként futott neki a péntek esti meccsnek, még úgy is, hogy sérülésből lábadozó csapatkapitánya, Dróth Zoltán játékára még nem számíthatott.

Haladás VSE–Nyírbátor SC 2-2 (0-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Tóth-Tolnay A., Kovács G., Imrő J.

HVSE: Gyimesi – Nagy K., Vatamaniuc-Bartha, Cassemiro, Rutai. Csere: Alasztics (kapus), Szalmás, Knizs, Hajmási, Henrique, Sipos, Fehér, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Nyírbátor: Dobi – Sánta, Fargó, Szentes, Csoma. Csere: Kása, Tóth K., Szabó, Kerekes, Siska, Szucsányi, Hadházi, Orosz.

Gól: Sipos (22.), Vas (24.), ill. Siska (26.), Csoma (31.).

A Haladás enerváltan kezdett, nehezen lendült játékba. A Nyírbátor szervezetten, keményen védekezett, nem is tudott igazán nagy helyzetet kialakítani a házigazda. Birkózós, lassú futballnak, állóháborúnak vetett véget a szünetet jelző sípszó. Fordulás után nagy rohamokkal nyitott a HVSE, gyorsan rúgott is két gólt (24. perc: 2-0). Ekkor úgy tűnt, hogy megvan a meccset, megtörte ellenfelét. Ám talán túlságosan is megnyugodott, engedte, hogy visszajöjjön a meccsbe a vendég. És jött a hidegzuhany: két kósza ellentámadásból is betalált a Nyírbátor, egyenlített (31. perc: 2-2). Megzavarodott a Haladás, kellett néhány perc, amire rendezte a sorait. Aztán a közvetlen hajrában már hiába szegezte kapuja elé ellenfelét, már nem tudott újabb gólt szerezni.

Félő, hogy ez a fájó, meglepő pontvesztés még sokba kerül az alapszakasz-elsőségre hajtó Haladásnak.

A HVSE sokat nem pihenhet, folytatódik a bajnokság, hétfőn (20.40) már az Újpest vendégeként lép pályára. Sokkal motiváltabb, jobb futballra lesz szükség a Haladástól – és talán szükség lenne Dróth játékára, góljaira is...