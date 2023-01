Idén is Lake Placid adott otthont a Téli Egyetemi Világjátékoknak, ahol Magyarországot minden idők legnagyobb magyar egyetemi küldöttsége – 53 fő – képviselte hat (jégkorong, gyorskorcsolya, alpesi sí, műkorcsolya, jégtánc, short-track) sportágban. Szinte minden sportágban elég erős nemzetközi mezőny képviseltette magát, ahol egyetemistáink tisztesen helyt álltak. A magyar csapat legjobb eredménye nagypályás gyorskorcsolyázónk, a szombathelyi Mercs Abigél nevéhez fűződik Mass Start kategóriában az előkelő ötödik helyen végzett. Abigél ezen kívül szintén szombathelyi versenytársával, Bejczi Botonddal együtt hetedik lett mix váltóban, 500 méteren 28., 1000 méteren szintén 28., 1500 méteren 25., míg 3000 méteren a 12. helyen zárt.

Bejczi Botond jól teljesített fő számaiban

Forrás: Magyar Jégkorong Szövetség/Madarász Milán

– Kicsit csalódottan tértem haza, mert tavaly két éremmel sikerült zárnom a világjátékokat és idén is az volt a cél, hogy legalább egy távon dobogón végezzek, ehhez képest azonban most nem tudtam medált szerezni – számolt be a versenyről Mercs Abigél, a Savaria Speedskating Team gyorskorcsolyázója. – Hozzá kell tennem, hogy idén sokkal erősebb mezőny jött össze a tornára, mint tavaly. Több olyan versenyző is megjelent, aki a felnőtt világkupán is részt vesz általában. Az előző esztendőben 3000 méteren bronzérmes tudtam lenni, idén viszont ebben az erősebb mezőnyben nem tudtam felkapaszkodni a dobogóra. Összességében nem vagyok elégedetlen, mert az időeredményeim nem voltak rosszak. A Mass Starton az utolsó kör előtt összerúgtam spanyol vetélytársammal, aminek következtében veszítettem a lendületemből és emiatt sem tudtam előrébb végezni. Nem akarom őt hibáztatni amiatt, hogy csak ötödik lettem, mert nekem kellett volna jobban figyelnem. Ezen a távon nem rossz ötödikként végezni, de képes lettem volna elérni a dobogót – fogalmazott Abigél, akinek komoly hiányérzete csak a mix váltóval kapcsolatban volt. – Bárhol, bármilyen versenyen indultunk eddig, mindig érmesek tudtunk lenni ebben a számban, ezúttal azonban nagyon félrecsúszott valami. A többit távot – ahhoz képest, hogy nem vagyok egy sprinter – edzésként éltem meg, és azokon is kihoztam magamból a maximumot – vélekedett Abigél, aki köszönetét fejezte ki családjának, szüleinek, testvérének, illetve az edzőinek, akik rengeteget segítettek neki.

Bejczi Botond férfi tömegrajtban nyolcadik, 500 méteren 17., 1000 méteren 16., 1500 méteren 11., 5000 méteren pedig a 17. pozícióban végzett.

– Röviden summázva egyéni teljesítményemet: elégedett vagyok – összegzett Bejczi Botond, a Savaria Speedskating Team másik gyorskorcsolyázója. – Az egyéni távok közül az 1500-as és a Mass Start volt kiemelkedő, előbbiben majdnem sikerült beverekednem magam a legjobb 10-be egy nagyon erős mezőnyben, a mix váltótól viszont mindketten többet vártunk. Megtettünk mindent, de sajnos nem volt szerencsénk. Az 5000 méter nem igazán a specialitásom, a rövidebb távok alapvetően jól sikerültek.

A szombathelyi gyorskorcsolyázók legközelebb február első hétvégéjén versenyeznek a németországi neo-senior világkupán.