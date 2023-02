Ahogy arról lapunk is beszámolt, hétfőn délután érkezett a lesújtó hír: 47 éves korában elhunyt a korábbi 23-szoros válogatott középpályás, Lendvai Miklós, aki pályafutása során megfordult többek között a Ferencváros, a Bordeaux, a Lugano és a Charleroi csapataiban is, ám pályafutása elejét és végét a ZTE-ben töltötte, ahogy edzői pályafutása jelentős részét is.

Forrás: zaol.hu

Így emlékeztek a megrendült szurkolók, barátok hétfőn este Zalaegerszegen az egykori közönségkedvenc labdarúgóra. További fotók ITT.