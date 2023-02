First Vienna–Haladás Viktória 3-1 (0-0). Bécs, női felkészülési labdarúgó-mérkőzésen.

Haladás Viktória: Schildkraut (Kollár) – Kránicz, Horti, Gődér (Baccaro), Németh A. – Kovács V., Kis, Csáki – Feketevízi, Kiss-Lantos, Vladulescu. Edző: Markó Edina.

A Haladás Viktória gólját Kiss-Lantos Hanna szerezte.

A szombathelyi együttesből – a régóta maródi Balogh Henrietta, Jelena Koprena, Szil Tünde, Nagy Vanessza – mellett a szintén sérült Marlo Sweatman, Nagypál Fatima, Németh Mirtill, Urbán Viktória és a beteg Dobó-Nagy Boglárka, valamint Varró Veronika is hiányzott.

A 12 csapatos osztrák első osztály 6. helyén álló First Vienna ellen a sok hiányzó dacára is helytállt a szombathelyi csapat. Az első félidőben mindkét kapu előtt több ziccert is kialakítottak a csapatok, a hazaiak könnyen két, míg a vendégek három gólt is szerezhettek volna. Ám kimaradtak a helyzetek. Az erős szél nem könnyítette meg a műfüves pályán a csapatok dolgát, emiatt is sok volt a technikai hiba. Szünet után kiegyenlített mezőnyjátékot követően a 70. percben megszerezték a vezetést a szombathelyiek. Egy remek labdával Kiss-Lantos Hanna lépett ki, a csatár a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt (0-1). Majd a 76. percben egy tiszta tizenegyest nem kaptak meg a vasiak és ahogy az lenni szokott, az ellenfél szerzett gólt. A 78. percben kiegyenlítettek az osztrákok (1-1). A hajrában a hazaiak és a vendégek is mentek előre a győztes találatért és amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent a 89. és a 90. percben egy-egy hibát kihasználva újabb gólokat szereztek a bécsiek.

A küzdelmes, a nagy szél miatt irreális körülmények között lejátszott mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna.

Markó Edina: – A sok hiányzó ellenére sem akartuk lemondani a meccset, ám sajnos nem tudtuk ott folytatni, ahol legutóbb, a Komarnó ellen abbahagytuk.