Puskás Akadémia–Haladás Viktória 1-0 (1-0). Felcsút, Pancho Aréna, 70 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kulcsár.

Puskás Akadémia: Dannback – Zán (Grönberg, 46.), Bokor, Szemán-Tóth, Palakovics – Tamók (Da Silva, 78.), Kovács E., Kovávcs A., Diószegi (Sipőcz, 75.) – Nagy L., Mayer. Edző: Halászi Kinga.

Haladás Viktória: Schildkraut – Németh A., Horti (Nagy D., 70.), Gődér, Pintér – Kovács V. (Urbán, 70.), Kránicz (Szil, 87.), Csáki (Nagypál, 46.), Varró (Csizmadia, 46.) – Kiss-Lantos, Vladulescu. Edző: Markó Edina.

Gólszerző: Szemán-Tóth (30.).

A Haladás Viktóriában sérülés miatt ezúttal is hiányzott Camila Baccaro, Marlo Sweatman, Balogh Henrietta, Nagy Vanessza – Feketevízi Tímea pedig lebetegedett. Viszont a hosszú sérüléséből felépült Urbán Viktória, Jelena Koprena és Szil Tünde már leült a kispadra. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott: a 3. percben Diószegi jobbról, nyolc méterről leadott lövése zúgott el a bal felső sarok mellett. A felcsútiak irányították a játékot, Schildkrautnak többször is közbe kellett avatkoznia.A vasiak igyekeztek a megszerzett labdákat megbecsülni, de helyzetet nem tudtak kialakítani a hazai kapu előtt. Mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a hazaiak próbálkoztak, de a szombathelyiek szervezetten védekeztek. A 30. percben megszerezték a vezetést a felcsútiak. Nagy Lili jobb oldali szögletét a hosszún érkező Szemán-Tóth négy méterről a jobb sarokba fejelte (1-0). A félidő hátralévő részében is a hazaiak irányították a játékot. Szünet után az 53. percben Mayer kapásból, hét méterről leadott lövését ütötte bravúrral szögletre Schildkraut. Öt perc múlva szöglet után Gődér fejelt 11 méterről a jobb sarok mellé. A másik oldalon Diószegi jobbról, 14 méterről leadott lövését hárította a vasiak kapusa. Aztán Grönberg lövését mentette a gólvonalról Gődér. A 73. percben Nagypál 19 méterről, léc alá leadott lövését tolta a kapu fölé Dannback. A vasiak ebben a periódusban bátrabban futballoztak és vezettek is néhány veszélyes támadást. Ám komoly helyzetet nem tudtak kialakítani.

Összességében a mérkőzés nagy részében fölényben futballozó Puskás Akadémia megérdemelten nyert a második félidőben jobban futballozó Haladás Viktória ellen.

További eredmények: Diósgyőr–Kelen 3-0, ETO FC Győr–Mol Fehérvár 2-0, FTC–Szekszárd 7-0, Kész-St. Mihály–MTK 0-1.