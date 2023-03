A két csapat legutóbbi meccse nem sok jót ígér a vasiak számára: a szombati bajnokin ugyanis az ETO FC Győr 5-0-ra győzött. De minden meccs más és más és a kupában egy mérkőzésen minden megtörténhet. Másrészt azért is fűtheti a revansvágy a szombathelyieket, mert a tavalyi Magyar Kupa-döntőben éppen az ETO-tól kaptak ki. De így is a hazaiak a találkozó esélyesei, már csak azért is, mert a vasiak továbbra is tele vannak sérült játékosokkal.

– Vasárnapra pihenőnapot kaptak a lányok, hétfőn videózás és edzés szerepelt a programban – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória edzője. – Kielemezzük a szombati, győri bajnokit, megpróbálunk kicsit más felfogásban futballozni kedden és igyekszünk frissíteni is a csapaton. A játékosok számára biztos motivációt jelent, hogy a stadionban játszhatnak a kupadöntőért. Éppen ezért fontos, hogy ne legyünk túlmotiváltak. Minden találkozó egyformán fontos, legyen szó bajnokiról vagy kupaösszecsapásról – így ez is.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlennél egyből tizenegyesrúgások következnek.

A másik ágon az FTC a Puskás Akadémiát fogadja.