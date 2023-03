Az őszi szezon utolsó mérkőzését november 10-én játszották le, vagyis hosszúra nyúlt téli pihenő után lépnek pályára ismét a csapatok. Hét kategóriában (férfi nyílt I., II., III. és IV. osztály, öregfiúk és szenior korosztály, valamint női mezőny) összesen 65 csapat, közel 800 amatőr futballista várja a népszerű pontvadászat tavaszi folytatását.

– Minden szinten felkészültünk a tavaszi szezon zökkenőmentes lebonyolítására – szögezte le Táncsics András, a városi kispályás focibajnokságot (is) szervező Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke. – A meccseknek továbbra is a Sportliget négy pályája ad otthont – új salakot kapott mind a négy játéktér, bejártuk a pályákat, minden rendben van. A játékvezetők elvégezték a frissítő kurzust, átbeszéltük az őszi szezon tapasztalatait. A játékvezetői csapatunkat egyébként 11 fő alkotja – akik egységes munkaruhát kaptak az elmúlt napokban. Első alkalommal írtuk ki a Concordia Üzemanyagkutak Kupát – nagy volt az érdeklődés, 33 csapat nevezett a sorozatra, 32 gárda nevezését tudtuk elfogadni. Véletlenszerűen sorsoltuk ki a párosítást, a klasszikus egyenes kieséses rendszerben zajlik majd le a sorozat. A kupa első fordulóját április 20-ára és 27-ére írtuk ki – 16 meccset kell lebonyolítani két nap alatt. A kupadöntőt június 8-án rendezük. Megpróbálunk illő körítést adni a mérkőzésnek, és igyekszünk gondoskodni méltó díjazásról. Némi problémát okoz, hogy a játékosok egyelőre csak a régi öltözőt használhatják a Sportligetben, de mindent elkövetünk, hogy mielőtt visszakapják az új öltözőt. A bajnokság a tervek szerint június 12-én ér véget. Már beterveztük a díjátadó időpontját is: június 23-án a megszokott helyszínre, a Haladás Sportkomplexum sajtótermébe várjuk a legjobb csapatok vezetőit, illetve a gólkirályokat.

– Természetesen folyamatosan kapcsolatban vagyunk a csapatvezetőkkel, örömmel veszünk mindenfajta építő jellegű visszajelzést. Az idei versenykiíráson, szabályokon már nem lehet változtatni, de amennyiben szükséges, ésszerű úgy a 2023/2024-es kiírásban figyelembe vesszük a javaslatokat – zárta szavait Táncsics András.