A KözépEurópai Erősember Szervezet (CESA) és a Magyar Erősember- és Erősportliga (HSPL) rendezvényét open, súlycsoport nélküli kategóriában írták ki, együtt versenyzett a 12 fős mezőny, de könnyűsúlyú (–105 kg) versenyzők külön is értékelve lettek – a színvonalas ob-n a szombathelyi Gadó András képviselte a vasi színeket.

Verseny nagyon jó hangulatban zajlott le, szép számú közönség volt kíváncsi az erőpróbára, melyen akadtak emlékezetes pillanatok, teljesítmények.



Gadó András mint címvédő indult az -105 kg-os kategóriában, nagyot versenyzett, begyűjtötte az aranyérmet – és majdnem duplázott, mert az open mezőnyben is kitett magáért, közel volt az óriási bravúrhoz, végül ebben a kategóriában másodikként zárt. Open kategóriában a győzelmet a füleki, felvidéki Nagy Címet István gyűjtötte be, aki szinte végig stabil, magabiztosan versenyzett.

Egyébként négy versenyszám várt a fiúkra. Látványos volt, amikor 270 kilós szánkót húztak 15 méterről, ülve, kötéllel. De a viking nyomás, a lengősúly-cipeles (300, 150 kg, 10 m), az autó felhúzás (300 kg maximum ismétlésre 75 másodperc alatt) is nagy sikert aratott a közönség körében.

– A sikeres, jó hangulatú verseny után mindenki elégedetten távozott Szombathelyről, hiszen a város, a szervezők, a szponzorok közös munkájának, erőfeszítésének köszönhetően ismét kiváló erőpróbának adott otthont a vasi megyeszékhely – összegzett Gadó András versenyző, főszervező. – Szombathelyre mindig örömmel érkeznek a versenyzők – a közönség is rendre hálás. A teljesítményemre kitérve: titkon reméltem, hogy megvédem a bajnoki címemet a könnyűsúlyú mezőnyben, örülök, hogy sikerült. Az open kategória második helye pedig már ráadás – egyben visszaigazolás, hogy jó úton járok, és plusz energiát ad a további felkészüléshez, munkához, hiszen most kezdődik el igazán a szezon!

Téli ob 2023, végeredmény, open mezőny: 1. Nagy Címet Istvánt (Fülek), 2. Gadó András (Szombathely), 3. Kontás Csaba (Komárno). Könnyűsúlyú (-105 kg) mezőny: 1. Gadó András (Szombathely), 2. Papp Zoltán (Tápiószecső), 3. Kontás Csaba (Komárno).