A versenyengedéllyel nem rendelkező középiskolás kosarasok Diákolimpia® országos döntője zajlott a hétvégén Kecskeméten. Összesen 150 csapat nevezett be idén erre a versenyre a középiskolások között. Az országos döntőn közel 450 fő (20 fiú- és 16 lánycsapat) vett részt. A vasi színeket két intézmény képviselte: a fiúk mezőnyében a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium, valamint az ELTE Bolyai Gimnázium együttese is kvalifikálta magát az országos fináléba, míg a nők között ugyancsak a Bolyai alakulata jutott be a döntőbe.

A szervezők négy darab ötfős csoportot alakítottak ki a fiúknál, amelyek közül a kanizsaisok az A jelűben minden meccsüket megnyerve 100 százalékos mérleggel zártak, míg a bolyaisok a B-ben két győzelemmel és két vereséggel a másodikak lettek. A folytatásban a negyeddöntőbe jutott Kanizsai óriási csatában, egyetlen ponttal, 44-43-ra gyűrte le a váci Boronkayt, így elődöntőzhetett. A Bolyai pedig a 9-12. helyért küzdött meg a pécsi Református Gimnázium alakulatával és nyert 38-21-re. A Kanizsai a legjobb négy között a bajnoki címre esélyes fővárosi Nikola Tesla Gimnáziummal került össze és a papírformának megfelelően 52-24-re kikapott. A szombathelyi együttes a bronzcsatát a budapesti Eötvös József Gimnium ellen 34-29-re megnyerte, így a rendkívül előkelő harmadik helyen zárta az országos döntőt. A torna legtöbb pontot elérő játékosa a kanizsais Kocsis Botond lett, akit nem mellesleg beválasztottak a diákolimpia országos döntőjének All Star csapatába is.

– A gyerekek nagyon elkötelezettek és elszántak voltak, apait-anyait beleadtak ebbe a tornába, küzdöttek a végsőkig – értékelt Kovács Balázs a KDG bronzérmes csapatának felkészítője. – Amikor útra keltünk, még nem tudtuk pontosan az erőviszonyokat, amelyek aztán szépes lassan kirajzolódtak a verseny során. Csoportunk megnyerésekor már teljesen felszabadulttá váltak a srácok, mondtam is nekik, hogy fiúk, nem akármi, amit eddig elértetek, de aztán ezt még fokozni tudták azzal, hogy bejutottak a legjobb négy közé. Ez abszolút minden várakozáson felüli eredménynek számított már, így nem csoda, hogy igazi örömjátékot produkáltak. Döntőbe ugyan nem sikerült jutni, de ez szerencsére nem törte meg a fiúkat, akik újult erővel végülis egy fantasztikus bronzot szereztek. Mérhetetlenül büszke vagyok rájuk, igazi csapatként tudtak együttműködni a srácok.

A Kanizsai Dorottya Gimnzium bronzérmes csapatának tagjai: Bosits-Vass Armand, Hajba Márton, Janzsó Ádám, Kiss Edvárd, Kocsis Botond, Major Szabolcs, Pál Barnabás, Papp Álmos, Sebestyén Botond, Tóth Benedek, Turai Márton László. Felkészítő: Kovács Balázs.

A nőknél a bolyais lányok a fiúkhoz hasonlóan ugyancsak a B csoportba kaptak besorolást és nem okozott különösebb problémát nekik a kecskeméti Református Gimnázium és az ajkai Bródy legyőzése sem. Előbbit 32-12-re, utóbbit 22-8-ra verték. A dunakeszi Radnóti már keményebb ellenfélnek bizonyult, amely nagyarányú, 42-4-es vereséget mért a vasiakra, akik kvartettjük második helyén zárták a csoportküzdelmeket. A negyeddöntőbe jutott bolyaisok hiába dobtak 27 pontot a budapesti Nikola Teslának, a fővárosi csapat 51 pontja ellenében ez kevésnek bizonyult, pedig a találkozók túlnyomó többségében 27 dobott ponttal meccset lehetett nyerni. A Tesla kiemelkedett a mezőnyből, nem véletlenül nyerte meg végül a tornát. Az elbukott negyeddöntő után az 5-8. helyért vívott csatában a kiskunhalasi Szilády 6 ponttal (20-14) győzte le a Bolyait, amely utolsó mérkőzésén a diósgyőriektől is kikapott (31-9), így a 8. pozícióban zárta a kosárlabda diákolimpia országos döntőt.