Büki TK–Vasvár VSE 3–8 (2–1).

Bük, 100 néző, vezette: Árpád A.

Bük: Viczmándi – Fehér, Fazekas, Tóth B., Lang, Wágner, Bősze, Szabó A. (Papp E.), Somlai, Kovács Á. (Redőcs), Farkas B. Edző: Hegedűs Attila

Vasvár: Kántor (Tóth K.) – Varga A., Berta, Vincze, Czövek (Németh R.), Pásztor (Tausz), Réfi, Pálla, Horváth A., Kónya (Sipos), Schermann (Bíró). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Fazekas (2), Wágner, ill. Pálla (3), Kónya, Berta, Varga A., Vincze, Czövek.

A szünetre még a bükiek mehettek előnnyel, de a második félidőben kiszakadt a vasvári gólzsák. A találkozó végig nyolc gólig jutottak a vendégek, ezzel magabiztos gyűjtötték be a három pontot a fordulóban.

Körmendi FC-Vasi Sekolo Kft.–Sárvár FC 2–2 (1–2).

Körmend, 100 néző, v.: Fuhrmann J.

Körmend: Balogh Á. – Lakosi, Buti, Karvalics, Molnár L., Köntés (Krajczár), László, Szabó D. (Berning), Sipos, Nagy Zs. (Belső), Németh B. (Zsoldos). Edző: Kurucz Ádám

Sárvár: Viganó – Németh Á., Fülöp, Takács, Tokaji, Szakos, Vass, Glavánovics (Németh B.), Vajda, Kovács B., Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Berning, Németh B., ill. Tokaji, Takács.

Az időjárás viszontagságai miatt nagyon nehéz pályán voltak kénytelenek játszani a csapatok. Ez meg is látszott mindkét fél teljesítményén. A Körmend gyorsan megszerezte a vezetést, de a Sárvár két góllal válaszolt még a szünet előtt. A második félidőben rengeteg helyzetet dolgozott ki a hazai csapat, ezekből egyet értékesített, így döntetlennel zárult a mérkőzés. A meccs krónikájához hozzá tartozik, hogy a Sárvár csapatában két sárga lap ellenére is pályán maradhatott egy játékos a bírói figyelmetlenség miatt.

Jánosháza VSE–CVSE-Vulkánfürdő 1–3 (0–1).

Jánosháza, 100 néző, v.: Héra Cs.

Jánosháza: Tóth A. – Tóth T., Szép, Ambrus (Vágusz P.), Piri, Szabó K., Büki (Kovács M.), Szabó T., Péter, Benkő (Pencz), Balázsi. Edző: Vágusz Arnold

CVSE: Osvald – Enyingi, Dobson (Horváth E.), Tóth D. (Zsoldos), Keszei T. (Marsai, Takács), Gorácz, Galovich, Czinder (Gábor), Czöndör, Keszei R., Németh J. Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Büki, ill. Czöndör (3).

Kiállítva: Tóth T. (75., Jánosháza VSE).

A mérkőzés első húsz percében a vendégek domináltak, több nagy helyeztet alakítottak ki, az egyikből a vezetést is megszerezték. Ezután a hazaiaknak is több alkalommal sikerült az ellenfél védelme mögé kerülni, kapufát is lőttek. A második félidőt nagy lendülettel kezdte a házigazda, és egy percen belül kiegyenlített, majd sorra jött a többi helyzet is. A celliek két kontrának köszönhetően biztosították be győzelmüket. Tóth András, a Jánosháza kapusa volt a mezőny legjobbja a találkozón.

Király SE–Vép VSE 2–2 (2–0).

Szombathely, 150 néző, v.: Horváth P.

Király: Király – Takács, Kovács A. (Szabó B.), Reseterits, Németh G., Kiss K., Halmosi, Velekei (Fábián), Potyi, Vigh, Schimmer. Edző: Hegyi László

Vép: Bezdi – Kiss A. (Jordán), Németh Á., Czeglédi, Beke (Auer), Niksz (Balikó B.), Illés (Dancs), Szalai, Szendrődi, Takács Á. (Szijártó), Balikó D. Megbízott edző: Takács Márton

Gólszerzők: Halmosi (2), ill. Takács Á., Auer.

Két ellentétes félidőt hozott a rangadó. Az első játékrészben a Király, a másodikban pedig a Vép csapata játszott fölényben, így igazságos döntetlen született a mérkőzésen.