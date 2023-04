A csütörtöktől szombatig zajló nyolc csapatos U20-as országos döntőnek Debrecen, az Oláh Gábor Utcai Sportcsarnok ad otthont. A mezőnyben ott van a Falco alapszakaszgyőztes, a tavalyi szezont bronzéremmel záró csapata is. A negyeddöntőben a KTE ellen lépett pályára - és csikart ki a győzelmet nagy csatában.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - KTE-Neumann János Egyetem 67-61 (14-10, 21-26, 20-14, 12-11). Debrecen, U20-as kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, vezette: Rózsavölgyi A., Gombos M., Szecsődi R.

Falco: Kovács L. 13, Hováth Á. 3/3, Sövegjártó 19/9, Horváth N. -, Takács Zs. 12/3. Csere: Büki 2, Hansen 15/3, Várkony -, Nárai -, Kapui -, Arnóczi -. Edző: Svajda Gábor

-Ahogyan arra számítottam, küzdelmes, fizikális meccset vívtunk a nagyon jó erőt képviselő Kecskeméttel - számolt be a mérkőzés történéseiről Svajda Gábor edző. - Végig fej, fej mellett haladt a két csapat - volt, hogy mi léptünk el, volt, hogy az ellenfél ugrott meg néhány ponttal. Az összecsapás csak az utolsó szűk egy percben dőlt el a javunkra: okos, szívós, motivált játékkal brusztoltuk ki a győzelmet. Gratulálok a fiúknak, mert nem remegtek meg a téttől, nem adták fel egy pillanatig sem, és mindig akadt valaki, aki lendített a csapat szekerén, ha kellett. Sok munka van ebben a szezonban is, csalódott lettem volna, ha nem jutunk be a négy közé. A folytatásban már éremért küzdhetünk!

A negyeddöntők eredményei: NKA Pécs - DEAC KA 61-81, Budapest Honvéd SE - MAFC 71-65, Pécsi VSK - Sopron KC 74-89, Falco - KTE 67-61.

Pénteken két elődöntőt rendeznek: DEAC - Honvéd 15.00, Sopron - Falco 17.30.