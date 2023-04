Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–OXXO Energy Orosházi NKC 30-24 (14-11). Szombathely, Arena Savaria, 400 néző, NB I/B.-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Dr. Csuka P., Kocsis O.

SZKKA: Christe – Balogh P. 2, Pődör B. 6, Pődör R. 9, Szmolek 1, Kulcsár 2, Varga N. Csere: Fritz – Horváth A. 6, Győri 4. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3-2. 19. p.: 9-7. 24. p.: 13-10. 36. p.: 18-14. 45. p.: 23-16. 56. p.: 29-19.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/5, ill. 3/3.

Rapszodikus ellenfelet fogadott az SZKKA vasárnap délután. Az Orosháza amellett, hogy még novemberben megverte hazai pályáján a Szombathelyt (32-31), furcsa hullámvasútra ült fel az elmúlt hónapokban. Ha csak a legutóbbi öt meccsét vesszük alapul, megverte a Vasast (27-24), a Gárdonyt (33-26) és a Kecskemétet (43-25), viszont a Tempoval csak ikszelt (21-21), míg legutóbb a Szent Istvántól kikapott (27-28).

Az első három percben érintetlenek maradtak a kapuk, majd Kenyeres kezdte meg a gólgyártást. Pődör Rebeka szállította a házigazda első góljait, szám szerint hármat, miközben a vendégek is eredményesek voltak. A 8. percben Pődör Blanka hetesével tudott először meglépni két góllal a hazai alakulat (5-3). Innentől már uralta a találkozót az SZKKA. 7-7 után zsinórban ötször találtak be a vasiak (12-7). A hétperces orosházi gólcsendet Baráth törte meg és bár Szmolek kétperces kiállítása után tovább zárkózhatott volna az ONKC, nem sokkal később Patyit ls kispadra küldték, így háromgólos hazai előnnyel zárult az első félóra (14-11).

Szünet után Christe védéseinek, valamint a házigazda pontos támadásainak köszönhetően fokozatosan növelte fórját az SZKKA. A 37. percben Patyit küldték le ismét két percre, majd Győri rövid időn belül kétszer köszönt be (20-14). Egyáltalán nem jelentett komoly veszélyt az Orosháza a vasiakra, akik kényelmesen, okosan őrizték biztos előnyüket. A hajrában az ONKC újabb hétperces rövidzárlatát követően Győri negyedik találatával már 10-zel mentek a hazaiak (29-19), akik a vártnál sokkal könnyebben győzték le ellenfelüket.