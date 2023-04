Kisebb kihagyást követően ezen a hétvégén ismét hazai környezetben gyarapíthatja győzelmei számát a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia másodosztályú együttese. Pődör Zoltán csapata az utóbbi időben igencsak elkapta a fonalat, a fővárosiak ellen zsinórban az ötödik győzelmükre készülnek és 35 ponttal továbbra is ott loholnak a 38 pontos Kozármisleny, valamint a 36 pontos Vasas nyakán. Érdekesség, hogy vasárnap éppen a tabella két első helyezettje csap össze egymással, és ha a szombathelyiek számára kedvezően alakul a kozármislenyi rangadó, akkor egy esetleges győzelemmel felléphetnek a vasiak a feljutást jelentő második helyre. Persze az, hogy mi történik Kozármislenyben, másodrangú dolog, az elsődleges az, hogy az SZKKA saját játékára koncentrálva gond nélkül győzze le a Kispestet, amire egyébként Pődör Zoltánéknak minden esélyük meg is van.

A Kispest 11 győzelemmel, 1 döntetlennel és 12 vereséggel a középmezőny tagjaként a tabella nyolcadik helyéről várja a mérkőzést. A fővárosiak a legutóbbi fordulóban nagyarányú vereséget szenvedtek az Orosháza vendégeként, 30-16-ra kaptak ki, előtte hazai pályán legyőzték 21-18-ra a SZISE együttesét. Az őszi szezonban, november végén három góllal, 29-26-ra nyert a Szombathely a Kispest otthonában, Pődör Rebeka 7, Kulcsár Dorka és Horváth Anna 4-4 gólt szerzett azon az idegenbeli találkozón.

- Pozitív előjelekkel várhatjuk a Kispest elleni meccset, hiszen az előző héten Pécsen egy elég komoly játékot tudtunk produkálni - nyilatkozta a klub hivatalos közösségi videócsatornáján Pődör Zoltán vezetőedző. - A találkozó után lenyilatkoztam és az öltözőben is elmondtam, hogy az elmúlt időszak munkája most kezd beérni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy fiatal csapat vagyunk, komoly és ugyanakkor nagyon nehéz célkitűzéssel vágtunk neki a szezonnak. Úgy a látom, a fiatalság most jutott el egy olyan érettségi szintre, ami ahhoz kell, hogy feljussunk, vagy akár még a bajnokságot is megnyerjük. Igaz, hogy a bajnokságban már nem csak a mi kezünkben van a sorsunk, de ahhoz, hogy továbbra is versenyben maradjunk a feljutásért, minden meccset nyerni kell, ez lesz a célunk vasárnap is - zárta szavait a tréner.