Északi csoport

Schott Lukácsháza–Kemenesmagasi 4-1 (1-1). Lukácsháza, 150 néző, vezette: Pázsi M. I.

Lukácsháza: Bán (Gácsi) – Bolfán (Horváth M.), Szentkúti (Németh N.), Toldi, Gombás, PUNGOR, Döbör, KRANCZ, Rozmán (NÉMETH B.), Bősze, Tóth D. (László).

Kemenesmagasi: PAPP Á. – Fülöp, Molnár Zs., Horváth T., Gorácz (Palotai L.), Király A., Palotai Á., Csemer, Sebestyén (Solymos), Princzes (Király T.), Peresznyei.

Gól: Pungor, Németh B., Gombás, Krancz, ill. Horváth T.

Nagy vendég helyzettel kezdődött a találkozó, de a hazaiak kapusa védte a közeli lövést. Ezután a házigazda átvette az irányítást, a 8. percben a vezetést is megszerezte, és támadásban maradt. Rengeteg helyzetet, szögletet alakított ki kihasználatlanul – ami meg is bosszulta magát, a vendég egy a szünet előtt egyenlített. A második félidőben is nagy mezőnyfölényben, rengeteg helyzetet kialakítva futballozott a házigazda, de most már gólokkal párosult a nagy fölény. A Lukácsháza jól futballozott, biztos győzelmet aratott.