Kiss Mátyás további két évre kötelezte el magát az Egis Körmend mellett - jelentette be az Egis Körmend hivatalos közösségi oldala. A csapat fiatal tehetsége a mai napon írta alá a 2024/25-ös szezon végéig szóló kontraktusát.

- Boldog vagyok, hogy ismét az Egis Körmend színeiben kezdhetem meg az új szezont! - nyilatkozta az oldalnak Kiss Mátyás. - Jól érzem magam itt és úgy érzem, hogy képesek leszünk hasonlóan szép eredményeket elérni az előttünk álló idényben is, mint eddig. Nagyon szépen köszönöm a klubnak, hogy velem képzelik el a következő éveket is. Hajrá Egis Körmend!

Kiss Mátyás a ZTE elleni bronzcsatában 13,6 perc alatt 6,4 pontot átlagolt, köszönhetően többek között a 61,5%-os triplázásának is. 2001-es születésű, ezért jövőre még a fiatal szabály is vonatkozik rá, azonban a Rába-parti klub ezt követően is számít hazai nevelésű játékosára.