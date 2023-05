Godwin Ekene Omenaka hazájában, Nigériában nagyon sok nyelv és nyelvjárás létezik, közülük hármat beszél. Jól tud magyarul is, ennek ellenére angolul kezdi a beszélgetést. Kérésemre vált magyarra. - Nigériában kezdtem kosarazni tizenhárom éves koromban, onnan érkeztem Pécsre, a Rátgéber Akadémiára. Megfordultam Debrecenben, majd az Alba Fehérvárhoz szerződtem. Tavaly nyáron igazoltam Körmendre, jó döntés volt, nem bántam meg, kaptam bizalmat, lehetőséget. Ösztönöz, hogy sokat játszhatok - kezd bele a 206 centis kosaras, aki azt is hozzáteszi: heten vannak testvérek, három lány és négy fiú, ő hatodikként született. Családjában nem általános az ő magassága, mindenki sokkal alacsonyabb nála, sőt senki nem is sportol rajta kívül. Az, hogy fiatalon ilyen fizikuma van, egyfelől adottság, de azért sokat dolgozott is érte.

-Tizenöt éves koromban jöttem el otthonról. Persze, szerettem volna Nigériában maradni a családommal, de azért vágytam arra is, hogy világot lássak és a saját életemet építsem. Nehéz volt eljönni, anyukám és apukám is sírt. Amikor megérkeztem Magyarországra, felhívtam őket, hogy mindenki rendes, jól vagyok, nincs semmi bajom. Akkor megnyugodtak. Két éve nem jártam otthon, a családdal telefonon és interneten tartom a kapcsolatot.

Forrás: Jámbori Tamás

Ha nincs edzés, Godwin olvas, filmet néz, zenét hallgat, pihen. Szereti a csendet, ami egy kisvárosban adott. Eddig csak nagyvárosokban lakott, ott néha már zavarta a nyüzsgés. - Körmenden nyugodt vagyok - mondja. És, hogy mit kedvel még Magyarországon? A rakott krumplit - vágja rá azonnal. Szeretne nigériai-magyar kettős állampolgár lenni, reméli, hogy ez a jövőben megvalósulhat.

Godwin múlt nyáron 1+1 éves szerződést kötött a körmendi klubbal. -Két helyről kerestek meg eddig, de én szeretnék Körmenden maradni. Egyelőre korai konkrétumokról beszélni, de a szándék megvan bennem - mondja a nigériai játékos, aki októberben lesz 23 éves.

-A szurkolókat imádom. Szerintem tudok nyerni bajnokság - teszi hozzá zárásként tört magyarsággal, arra utalva, hogy most kezdődik csak az igazi menet. A Körmendet nem lehet leírni, bármire képes. Godwinnak az a jóslata is bejött, hogy túljutnak az esélyesebb Szolnokon a négy közé jutáskor. - Miért ne történhetne meg ez ismét? Miért ne dőlhetne meg a papírforma újra? - mondja végül szélesen mosolyogva.